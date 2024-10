Domenica 13 ottobre torna a Gualdo Tadino la mostra-mercato “I colori dell’autunno”

Domenica 13 ottobre dalle 8 alle 20 si svolgerà a Gualdo Tadino la mostra-mercato “I colori dell’autunno”, ubicata in via Cavour e via Flaminia (zona stadio).

L’evento è organizzato dall’associazione “L’Arte e la Terra” di Mario Lillocci e patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino. Sessanta operatori selezionati esporranno prodotti della tradizione locale e una selezione delle migliori offerte merceologiche: artigianato di qualità, hobbismo, esposizioni di piante e fiori, gastronomia locale, biancheria per la casa, abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, articoli per la casa e la persona.

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze umbre che portano da anni in tutta Italia i prodotti della nostra terra e un’occasione per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello shopping e del divertimento, curiosando tra i banchi alla ricerca di qualche acquisto particolare.

“Con questa nuova edizione in programma nel prossimo week end a Gualdo Tadino prosegue con grande sinergia e concerto la collaborazione tra l’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune e l’associazione L’Arte e la Terra”, sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino