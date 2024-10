La Compagnia Teatrale “Abili Speciali” della Croce Rossa di Gualdo Tadino al G7

Domenica 13 ottobre 2024 alle ore 18, presso l’auditorium “Galeazzo Alessi” di Santa Maria degli Angeli, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Di Vittoria in Vittoria… al tempo del Covid” della Compagnia Teatrale Abili Speciali di Gualdo Tadino.

Questo evento fa parte del primo G7 Inclusione e Disabilità che vedrà coinvolti i ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, ma sono stati invitati anche altri Paesi come ospiti speciali quali Tunisia, Kenya, Cile, Vietnam e Sud Africa.

La ministra Alessandra Locatelli ha promosso l’appuntamento che sarà l’occasione per i Paesi coinvolti di confrontarsi sulle strategie, individuare obiettivi comuni ed ascoltare le associazioni sul tema dell’inclusione e della disabilità.

Protagonisti dello spettacolo teatrale saranno i ragazzi del gruppo “Abili speciali”, accompagnati e supportati dai volontari della Croce Rossa di Gualdo Tadino.

Il gruppo Abili Speciali nasce nel 2013 da un’idea della delegata dell’area sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Gualdo Tadino Giuliana Calcagni e ha come obiettivo l’inclusione di un gruppo di ragazzi disabili attraverso alcune uscite settimanali programmate. Diverse le attività svolte, tra cui anche alcune vacanze al mare.

Come evoluzione del progetto, nel 2017, grazie alla collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, è nata la Compagnia Teatrale “Abili Speciali” e di conseguenza è stato realizzato lo spettacolo “Di Vittoria in Vittoria”, rivisto ed evoluto poi in “Di Vittoria in Vittoria al Tempo del Covid”, totalmente ideato e scritto dai volontari del Comitato di Gualdo Tadino insieme a oltre quindici ragazzi con diverse disabilità. Data la natura inclusiva dello spettacolo, prendono parte ad esso circa 40 persone tra attori volontari, ragazzi con disabilità e altri volontari impegnati nella rete logistica.

Il tema trattato infatti parla dell’evoluzione della figura del disabile e di come è cambiata la sua vita dagli anni della guerra ad oggi. L’importanza di abbattere muri e ostacoli, la necessità di costruire ponti e di far capire che tutte le persone (abili o diversamente abili non ha valore) sono “pezzi unici”, tessere di quello straordinario mosaico che è la vita e per questo preziosi e sorprendenti, sono i presupposti, la linfa vitale che alimenta “Di vittoria in vittoria”.

Oltre allo spettacolo teatrale, la Compagnia Teatrale “Abili Speciali” terrà anche un laboratorio di teatro dove i disabili saranno i veri docenti il 13 ottobre alle ore 15 presso l’Auditorium G. Alessi e due workshop su “Teatro e disabilità” presso la Pinacoteca di Assisi, l’11 ed il 16 ottobre con la delegata Area 2 Giuliana Calcagni e il regista Lorenzo Evangelisti.

“È proprio questo l’intento del progetto inclusivo “Abili Speciali” della Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino nato nel 2013, far uscire i ragazzi, renderli più autosufficienti possibile nelle loro azioni della vita quotidiana, accompagnati e supportati dai volontari CRI”, evidenzia il presidente della Croce Rossa di Gualdo Tadino e del Gruppo di Nocera Umbra, Roberto Gelosia.