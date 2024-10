Va a funghi e si perde sul Monte Cucco, recuperata dal Sasu. Altri tre dispersi in Umbria.

Giornata nera quella di ieri per i cercatori di funghi e castagne. Ben quattro persone in meno di tre ore, per cause diverse, si sono perse sulle montagne dell’Umbria.

Così sono stati ben quattro gli interventi in sequenza che il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) ha dovuto gestire nel pomeriggio di ieri.

Il primo è stato effettuato poco dopo 15:30 per una cercatrice di funghi dispersa sul Monte Cucco a causa della fitta nebbia.

Giunte in zona, le squadre del Sasu hanno individuato subito la persona dispersa nei pressi della Valcella, vicino al sentiero che conduce alla Grotta di Monte Cucco. La persona, una volta individuata, è stata recuperata e riaccompagnata alla propria auto.

Gli altri interventi hanno riguardato altri due fungaioli dispersi uno nei pressi di Colonnetta di Prodo, nel comune di Orvieto, e, in contemporanea, un altro sui Monti Martani. Per quest’ultimo è stato necessario far intervenire anche l’elisoccorso della Regione Nibbio 01 che ha recuperato l’uomo con il verricello per poi condurlo in ospedale a Foligno.

L’ultimo soccorso è stato portato dal Sasu per recuperare un cercatore di castagne disperso nei pressi di Ranchi nel comune di Umbertide. Sul posto, visto il sopraggiungere del buio, sono state inviate cinque squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria oltre a carabinieri, vigili del fuoco e volontari. Poco dopo l’arrivo delle squadre del Sasu, l’uomo è stato individuato da un quaddista. Raggiunto anche dai soccorritori, è stato trasportato in barella fino all’ambulanza del 118.