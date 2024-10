Frontale nella notte a Foligno: morto un 54enne di Nocera, feriti 4 giovani

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte lungo la SS3 Flaminia, nel territorio di Foligno. A perdere la vita è stato un 54enne di Nocera Umbra.

Intorno alle 3.30, al chilometro 158+600 nei pressi di un distributore Tamoil, una Fiat Panda nera e una Kia grigia, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Il 54enne nocerino, che si trovava alla guida della Panda e viaggiava in direzione Foligno, è deceduto nell’impatto. Sull’altra automobile si trovavano quattro giovani che sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni serie ma sembrerebbe non in pericolo di vita. I feriti sono stati tutti trasportati all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

All’origine dell’impatto potrebbe esserci stata un’invasione di corsia, ma sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Perugia, i Vigili del Fuoco di Foligno e il personale del 118 per prestare soccorso ai feriti e gestire la viabilità.