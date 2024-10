Gli studenti del “Casimiri” esplorano il futuro alla Maker Faire Rome

Una giornata all’insegna dell’esplorazione e della scoperta per gli studenti del Liceo Scientifico “Casimiri” – opzione Scienze Applicate – di Gualdo Tadino che il 25 ottobre hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo della tecnologia e dell’innovazione partecipando alla Maker Faire Rome 2024, uno dei più importanti eventi europei dedicati alla creatività tecnologica, che annualmente riunisce inventori, programmatori, ingegneri, studenti e appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo.

La fiera ha offerto un’ampia gamma di stand interattivi e dimostrazioni, con espositori che spaziavano dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalle energie rinnovabili alla manifattura digitale ed è stata per gli studenti non solo una straordinaria occasione di apprendimento fuori dalle aule scolastiche, ma anche una preziosa fonte di ispirazione per comprendere meglio i futuri scenari tecnologici e scientifici.

Alcuni dei progetti in mostra hanno suscitato un interesse particolare negli studenti in relazione alle classi di appartenenza: dagli stand dedicati all’elettronica di base e alla robotica educativa per la classe seconda, ai progetti di programmazione e automazione per la terza. La quarta classe, dotata di competenze più elevate in ambito informatico, ha avuto modo di approfondire argomenti avanzati come il machine learning e la cybersecurity, confrontandosi con esperti del settore.

“La partecipazione alla Maker Faire Rome è stata un’esperienza di grande valore formativo e motivazionale per tutti i nostri studenti, che hanno dimostrato curiosità, spirito critico e voglia di mettersi in gioco – evidenziano dall’Istituto Casimiri – L’auspicio è quello di poter ripetere esperienze analoghe in futuro, per consentire agli studenti di sviluppare nei giovani l’interesse e la consapevolezza del valore dell’innovazione, oltre a incoraggiarli a diventare, a loro volta, creatori e innovatori, capaci di affrontare le sfide di un mondo sempre più tecnologico.“