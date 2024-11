“Settembre a Gualdo è mejo”, donato il ricavato delle maglie della solidarietà al giovanissimo Alex

Sono state un successo travolgente le maglie di “Settembre a Gualdo è mejo” che per il quindicesimo anno sono state stampate e indossate da portaioli e non in occasione dei Giochi de le Porte.

La vendita delle t-shirt quest’anno ha permesso di raccogliere 5.540 euro, più del doppio rispetto allo scorso anno, che sono stati interamente donati ad Alex, un giovanissimo portaiolo, per strumenti di assistenza e per le attività che deve svolgere quotidianamente.

“Tutto questo è stato possibile grazie al cuore di una comunità unita“, hanno commentato gli organizzatori che lo scorso 30 ottobre hanno consegnato la somma ai genitori di Alex.

“Un ringraziamento speciale a Il Pretesto per averci ospitato e per il ricco buffet e un grazie ai nostri amici clown di corsia di VIP Perugia, che hanno regalato ad Alex momenti di gioia e leggerezza. Un ringraziamento anche all’Ente Giochi delle Porte, rappresentato da Isabella Acciari, tutta la nostra gratitudine per il costante supporto. Durante la serata abbiamo anche avuto il piacere di regalare ad Alex una stampa su tela di un somarello con la frase ‘Settembre a Gualdo è mejo”, un piccolo simbolo del nostro affetto”, hanno ancora sottolineato i promotori dell’iniziativa che hanno voluto anche ringraziare Fabrizio e Giulio, da cui tutto è partito, e coloro che stanno portando avanti questa iniziativa.

Simona e Simone, i genitori di Alex, hanno donato agli organizzatori piatti in ceramica a forma di cuore. “In questo periodo abbiamo imparato a conoscerli e ad ammirarli per tutto ciò che fanno quotidianamente e per l’amore che mettono in ogni cosa – hanno detto i ragazzi di Settembre a Gualdo è mejo – Ci hanno subito fatti sentire a nostro agio e ci hanno trasmesso valori importanti. Durante la serata, hanno voluto donarci, a nome di Alex, degli splendidi piatti in ceramica a forma di cuore, un regalo simbolico che va a noi ma idealmente appartiene a tutta la comunità gualdese, che ogni anno ci permette di sostenere progetti come questo. Ogni gesto conta. Ogni sorriso è un dono.”

L’Ente Giochi de le Porte ha ringraziato i ragazzi di Settembre a Gualdo è Mejo per lo spirito di solidarietà che da 15 anni mettono in campo con la maglia bianco rossa e Alex e i suoi genitori “per averci donato un pomeriggio pieno di emozioni, in compagnia dei Clown di Corsia.”