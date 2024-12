“Di Vittoria in Vittoria”, gli “Abili Speciali” di Gualdo Tadino alla ribalta dell’assemblea nazionale CRI

Sabato 7 dicembre, presso l’Auditorium del Massimo a Roma, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Di Vittoria in Vittoria… al tempo del Covid” della Compagnia Teatrale “Abili Speciali” di Gualdo Tadino come evento centrale dell’Assemblea Nazionale di Croce Rossa Italiana che si terrà proprio a Roma il 7 e l’8 dicembre e che vedrà incontrarsi tutti i presidenti dei Comitati Croce Rossa d’Italia.

Questa esibizione teatrale, durante l’Assemblea Nazionale, è stata fortemente voluta dal presidente di Croce Rossa Italiana Rosario Valastro.

Infatti Valastro, dopo aver assistito allo spettacolo che la Compagnia Teatrale “Abili Speciali” della Croce Rossa di Gualdo Tadino ha rappresentato al Teatro Mogol, sulla scia dei complimenti espressi da Mogol stesso a fine spettacolo, decise di voler condividere questa esperienza teatrale con tutti i Comitati di Croce Rossa d’Italia.

Protagonisti dello spettacolo teatrale saranno i ragazzi del gruppo “Abili speciali”, accompagnati e supportati dai volontari della Croce Rossa di Gualdo Tadino.

Il gruppo Abili Speciali nasce nel 2013 da un’idea della delegata dell’area sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Gualdo Tadino Giuliana Calcagni e ha come obiettivo l’inclusione di un gruppo di ragazzi disabili attraverso alcune uscite settimanali programmate.

Diverse le attività svolte, tra cui anche alcune vacanze al mare. Come evoluzione del progetto, nel 2017, grazie alla collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, è nata la Compagnia Teatrale “Abili Speciali” e di conseguenza è stato realizzato lo spettacolo “Di Vittoria in Vittoria”, rivisto ed evoluto poi in “Di Vittoria in Vittoria al Tempo del Covid”, totalmente ideato e scritto dai volontari del Comitato di Gualdo Tadino insieme a oltre quindici ragazzi con diverse disabilità.

Il tema trattato nello spettacolo è l’evoluzione della figura del disabile e di come è cambiata la sua vita dagli anni della guerra ad oggi. Data la natura inclusiva dello spettacolo stesso, prendono parte ad esso circa 40 persone tra attori volontari, ragazzi con disabilità e altri volontari impegnati nella rete logistica.

“Ogni compagnia teatrale, nel corso della sua storia, attraversa fasi di evoluzione e trasformazione che ne segnano l’identità e il cammino artistico. Per l’amata Compagnia Teatrale “Abili Speciali”, questo momento è finalmente arrivato. Dopo anni di successi, spettacoli memorabili ed emozioni condivise con il pubblico, è giunto il tempo di annunciare una svolta importante, l’ulteriore salto in avanti: dal prossimo spettacolo, il nome cambierà ufficialmente in Compagnia Teatrale “Abili Speciali – All Inclusive”, commentano dal Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino.

La scelta di “Abili Speciali” come nome iniziale della compagnia aveva un significato profondo: rappresentare la volontà di mettere al centro del palcoscenico le capacità uniche e straordinarie di ogni individuo, con un’attenzione particolare a chi, nella società, è spesso etichettato come “diverso”.

Il percorso è stato guidato dall’idea che il teatro è uno spazio di incontro e dialogo, dove la bellezza risiede proprio nelle differenze e nella capacità di esprimerle attraverso l’arte. Tuttavia, nel tempo, è emersa la necessità di un nome che riflettesse ancor meglio l’evoluzione e l’identità attuale.

“Abili Speciali – All Inclusive” è molto più di una nuova etichetta: è una dichiarazione d’intenti, un messaggio di apertura totale e di appartenenza universale. La Croce Rossa di Gualdo Tadino, attraverso la sua Compagnia Teatrale, non solo continuerà a celebrare le abilità e i talenti di tutti, ma vuole andare oltre, rendendo esplicito il proprio impegno verso un’inclusività a 360 gradi.

Il termine “Abili Speciali – All Inclusive” richiama immediatamente l’idea di un luogo o un’esperienza aperta a tutti, senza barriere. Questo è esattamente ciò che il Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino vuole trasmettere: il teatro come spazio accogliente e privo di pregiudizi, dove ogni persona, indipendentemente dalle proprie abilità, provenienza, età o condizione sociale, può sentirsi rappresentata, coinvolta e valorizzata.

“È proprio questo l’intento del progetto inclusivo “Abili Speciali” della Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino nato nel 2013, far uscire i ragazzi, renderli più autosufficienti possibile nelle loro azioni della vita quotidiana, accompagnati e supportati dai volontari CRI. Con questo nuovo nome desideriamo sottolineare che la nostra compagnia non è solo un gruppo di artisti, ma una comunità che abbraccia tutti, superando le categorie e i confini che spesso separano. Ogni membro del nostro cast, ogni collaboratore e ogni spettatore fa parte di questo sogno condiviso. Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un passo simbolico verso una crescita più ampia. “Abili Speciali – All Inclusive” rappresenta il nostro impegno a portare avanti progetti sempre più innovativi e accessibili, sperimentando nuove forme di narrazione che possano coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo”, evidenzia il presidente della Croce Rossa di Gualdo Tadino e del Gruppo di Nocera Umbra, Roberto Gelosia.