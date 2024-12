In arrivo il secondo fine settimana di eventi per “Vivi il Natale a Gualdo Tadino”

Vivi il Natale a Gualdo Tadino” prosegue con un nuovo weekend ricco di eventi pensati per tutta la famiglia, in grado di immergere pienamente gualdesi e visitatori, grandi e piccini, nell’atmosfera unica delle feste.

Sabato 7 dicembre la giornata si aprirà alle 10 con l’animazione “Un villaggio per crescere” presso il locale Narciso in piazza Martiri. Laboratorio e animazione per bambini fino a 6 anni per creare mini alberi di Natale a cura delle operatrici di “Asad Società Cooperativa Sociale” e “La Locomotiva”.

Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale presso la Rocca Flea, a cura dell’associazione La Compagnia di Re Artù, dove sarà possibile visitare il suggestivo “Regno di Babbo Natale” e assistere alle esibizioni della scuderia “La Casa degli Angeli” con il salto della sella.

Alle 17.30 piazza Soprammuro si trasformerà in una piccola Betlemme con l’inaugurazione del presepe artistico con personaggi a grandezza naturale e architetture. Una straordinaria rappresentazione della vita quotidiana al tempo della nascita di Gesù nata dall’idea e l’estro creativo di Patrizia Copparoni e Rinaldo Agostini. A corredare gli spaccati di vita anche numerose riproduzioni di vegetazione ed animali.

La serata si concluderà al Cinema Teatro Don Bosco, dove alle 20.45 verrà proiettato il film Il Monaco che vinse l’Apocalisse i cui costumi, realizzati dal costumista gualdese Daniele Gelsi, potranno essere ammirati al termine della proiezione nel corso di una visita guidata.

Domenica 8 dicembre gli eventi natalizi cominceranno alla Casa di Babbo Natale con un ospite speciale: il postino di Babbo Natale, che guiderà un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione delle letterine di Natale, sempre presso la Rocca Flea, dalle 16 alle 19.

Nel frattempo piazza Martiri accoglierà grandi e piccini con l’animazione “Creame – Nel paese dei Balocchi”, prevista per le 16.

La giornata offrirà anche due turni per una visita guidata alla chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, in Corso Italia, alle ore 16 e alle 17, condotta dal ricercatore e scrittore Matteo Bebi, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’antico edificio sacro.

Il trenino di Natale sarà attivo per tutta la giornata di domenica 8 dicembre, offrendo un modo suggestivo per raggiungere tutti i gli eventi attraversando le strade illuminate della città.

“Proseguono gli eventi della programmazione natalizia del Comune di Gualdo Tadino. Fra i tanti, sabato 7 dicembre ci saranno le inaugurazioni della casa di Babbo Natale presso la Rocca Flea e del presepe in piazza Soprammuro – evidenzia l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi – Inoltre il pomeriggio attività di animazione per adulti e bambini, momenti culturali e la domenica trenino attivo per il centro cittadino. Gualdesi e turisti sono invitati a vivere il centro storico, pronto ad accoglierli con punti ristoro ed esercizi commerciali in un contesto arricchito dalle luminarie natalizie”.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 075 9105259 o inviare una mail a eventi@tadino.it. Tutte le iniziative nella pagina Facebook Gualdo Tadino Eventi.