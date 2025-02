Marco Masini a Gualdo Tadino, domenica l’incontro con i fans dopo Sanremo

Dopo essere stato protagonista insieme a Fedez di una delle esibizioni più attese ed emozionanti sul palco di Sanremo nella serata delle cover, Marco Masini prosegue il suo instore tour nazionale che farà tappa domenica 23 febbraio a Gualdo Tadino presso il Centro Commerciale Porta Nova.

L’appuntamento, fissato per le ore 17:30 con ingresso libero, rappresenta un’occasione unica per i fans umbri, trattandosi del solo firmacopie previsto nella regione.

Il cantautore fiorentino, reduce dalla kermesse sanremese e da importanti impegni televisivi come la partecipazione al programma di Rai1 Ora o mai più, incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo album “10 Amori”, pubblicato in formato cd e vinile lo scorso ottobre e disponibile dal 10 gennaio anche su tutte le piattaforme digitali.

Il progetto discografico, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantiniper Momy Records, Concerto/BMG esplora i molteplici volti dell’amore, raccontando con sensibilità e intensità i sentimenti che attraversano le nostre vite, creando un dialogo tra passato, presente e futuro.

Durante l’incontro, i fans potranno ottenere l’autografo sulla propria copia del disco e scattare una foto con l’artista direttamente sul palco.

Per partecipare al firmacopie sarà necessario essere in possesso di una copia non ancora autografata dell’album “10 Amori”, acquistabile anche direttamente in loco presso lo store Mondadori del Centro Commerciale Porta Nova.

L’instore tour è solo l’inizio di un anno ricco di eventi per Marco Masini, che nel 2025 torna ad esibirsi nei palasport con il tour “10 Amori Live 2025”.

