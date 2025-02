Fondi UE, digitale e Unione dei Comuni: confronto tra il sindaco Presciutti e il vicepresidente Bori

Incontro in municipio, venerdì scorso, tra il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, la giunta e alcuni consiglieri di maggioranza con il vicepresidente della giunta regionale Tommaso Bori che detiene le deleghe a bilancio, fondi europei, cultura, patrimonio e agenda digitale.

Si tratta del quarto confronto in breve tempo tra l’amministrazione comunale gualdese e membri del nuovo esecutivo regionale che, riporta una nota del Comune, “si è svolto in un clima di apertura e collaborazione“.

Nel corso dell’incontro un focus particolare è stato dedicato a fondi europei, valorizzazione del patrimonio culturale e opportunità legate all’innovazione digitale.

Un tema centrale è stato l’agenda digitale, “settore in cui il Comune di Gualdo Tadino si distingue per l’approccio innovativo e all’avanguardia”, sottolineano dal municipio.

In particolare si è discusso delle ultime novità tecnologiche e dei progetti regionali in corso. Il sindaco e la giunta hanno espresso “grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla nuova Giunta Regionale, che ha portato all’avvio di strumenti utili per i cittadini, come l’APP Umbria Facile“, di cui il Comune di Gualdo Tadino si è impegnato a favorire la diffusione.

L’incontro ha poi posto l’accento sulla crescita degli attrattori culturali e sul rafforzamento del legame con le comunità umbre all’estero.

Il vicepresidente Bori ha sottolineato le opportunità che potrebbero aprirsi per il territorio dell’Alto Chiascio qualora i Municipi decidessero di intraprendere la strada della costruzione dell’Unione dei Comuni, un modello già adottato con successo in altre aree dell’Umbria. Ha inoltre invitato i Comuni più limitrofi a Gualdo Tadino a considerare l’istituzione di una unione, per rafforzare la collaborazione e migliorare l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini.

Infine, è stato evidenziato l’importante lavoro sinergico tra Comune e Regione per valutare le misure della nuova programmazione europea, con l’obiettivo di attrarre risorse significative per il futuro sviluppo del territorio.

“L’incontro si è concluso con un forte spirito di collaborazione, con entrambe le parti pronte a lavorare insieme per il bene della comunità gualdese e dell’intera Regione“, termina la nota.