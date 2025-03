Forza Italia incalza il Comune sul progetto Oasi Rocchetta: “Basta tentennamenti”

Il Gruppo consiliare di Forza Italia di Gualdo Tadino, con il capogruppo Fabio Viventi, ha depositato oggi un’interrogazione per conoscere i motivi per cui la variante urbanistica e il Progetto dell’Oasi Rocchetta siano ancora fermi.

“Troppo tempo è passato, e questa Amministrazione, al suo terzo mandato, ancora sta “tentennando” in merito alla riqualificazione dell’Area Rocchetta – evidenzia Forza Italia – Uscite scomposte da parte dell’Amministrazione Presciutti, non ultima quella riferita alla fantomatica archiviazione della procedura di PAUR da parte della Regione Umbria, additando a quest’ultima colpe che sono state poi da noi smentite portando documentazioni e motivazioni ne hanno fatto cadere il tentativo maldestro di annacquare e dare colpe ad altri.”

“Il dato di fatto – ribadisce il Coordinamento di FI – è che ad oggi la variante urbanistica richiesta dall’azienda Rocchetta spa ormai più di un anno fa non è stata ancora portata in Consiglio comunale. La motivazione? Non è dato sapere, ed è per questo che abbiamo chiesto di conoscere i motivi (visto che non sembrerebbero esserci alcun problema da un punto di vista tecnico) che hanno fermato questo provvedimento, che ricordiamo essere in capo al Comune.“

Sul progetto Oasi Rocchetta, FI afferma che “non è più il tempo di trovare scuse. Dopo la sentenza del Tribunale delle Acque dello scorso novembre e con la Regione ormai nel pieno delle sue funzioni, è necessario dare avvio ai lavori previsti. L’Amministrazione deve mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché tutte le parti in causa inizino a fare ciò che è stato sancito da tempo e che fanno parte della Convenzione tra Regione e Azienda a seguito del riconoscimento della ulteriore concessione, e ridare alla città e non solo, quell’area da troppo tempo interdetta.”

Forza Italia chiede un intervento deciso per sbloccare il progetto, evidenziando il potenziale che la riqualificazione potrebbe diventare un grande volano sul piano ambientale e turistico, senza giocare al ribasso. “Il progetto di riqualificazione, come dice il termine stesso, deve essere un progetto ricco e di prospettiva, deve essere un motore centrale per un turismo sportivo ambientale con un’area che offre sicuramente tanto sotto questo punto di vista”.

Per garantire la massima trasparenza, Forza Italia annuncia che vigilerà attentamente su tutto il progetto e chiederà una Commissione consiliare per monitorare il progetto e le scelte dell’Amministrazione. “La nostra città non deve più accontentarsi, ma deve ottenere il massimo per poter ritornare ad essere quella città fiorente e dinamica di un tempo. Ne abbiamo le caratteristiche e le capacità e noi ce la metteremo tutta affinché quell’area ritorni a Gualdo, ai gualdesi e non solo”, conclude Forza Italia.