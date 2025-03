Gualdo Tadino si unisce alla Giornata del Fiocchetto Lilla per la prevenzione dei disturbi alimentari

Il Comune di Gualdo Tadino aderisce alla Giornata del Fiocchetto Lilla, un’iniziativa istituita ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 giugno 2018 e celebrata ogni anno il 15 marzo come Giornata nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sui problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.), che colpiscono un numero sempre crescente di persone, indipendentemente dall’età e dal sesso.

Anoressia, bulimia, binge eating, obesità ed EDNOS (disturbi alimentari non altrimenti specificati) sono solo alcune delle patologie che possono avere conseguenze gravi non solo sulla salute fisica, ma anche sul benessere psicologico e sociale di chi ne soffre, con ripercussioni che spesso coinvolgono l’intero nucleo familiare.

In una società in continua trasformazione, il rischio di isolamento per le persone più fragili è sempre più elevato.

Per questo, momenti di prevenzione e consapevolezza come la Giornata del Fiocchetto Lilla rappresentano un’opportunità per contrastare queste problematiche, promuovendo una maggiore conoscenza e favorendo l’accesso a percorsi di aiuto e supporto.

“L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di questa tematica, in sinergia con istituzioni scolastiche, associazioni ed enti del territorio, promuoverà nei prossimi mesi iniziative, azioni e politiche incentrate su questi delicati argomenti per affrontarli con professionalità, competenza ed efficienza al fine di veicolare alla cittadinanza informazioni semplici e chiarificanti, attraverso specifiche campagne di comunicazione, progettualità condivise e manifestazioni qualificanti – commentano dichiarano il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore al welfare Gabriele Bazzucchi – Nelle attività istituzionali in programma a Gualdo Tadino gli amministratori indosseranno un fiocco di colore lilla come adesione convinta e motivante alle finalità, ai valori e agli obiettivi di questa giornata tematica, che non deve e non può trasformarsi in 24 ore di simboliche rappresentazioni, ma in una forte presa di coscienza propositiva verso queste criticità psicofisiche.”