Il Liceo Frezzi di Foligno a “Didacta 2025”, un suo progetto selezionato dal Ministero

Ogni anno il mondo della scuola si dà appuntamento a Fiera Didacta alla Fortezza da Basso a Firenze, importante crocevia di espositori, docenti e dirigenti e con tante opportunità seminariali e di confronto sulle ultime novità della scuola.

E giovedì 13 marzo anche il Liceo Frezzi – Beata Angela di Foligno è stato protagonista di un evento importante.

La dirigente Maria Marinangeli, accompagnata dalle vicepresidi Anna Servili e Rebecca Radi, si è recata alla fiera per la presentazione del nuovo indirizzo “Liceo del Made in Italy” nell’apposito stand, confrontarsi in un seminario con il professor Emanuele Frontoni dell’Università di Macerata sulle pratiche formative per i docenti sull’Intelligenza Artificiale, ma soprattutto per ricevere un importante riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione.

Infatti il progetto presentato dalla scuola, relativo alle strategie innovative per la formazione del personale scolastico, è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come “progettazione di buone pratiche di eccellenza” e, per questo, è stato inserito nel workshop “Circle time: buone pratiche delle istituzioni scolastiche su esperienze di innovazione didattica relazionale”, tenutosi presso la sala immersiva I18 Ottagonale e inserito tra gli eventi del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “Didacta”.

La delegazione del Liceo Frezzi Beata Angela ha avuto poi l’opportunità di visitare la Fiera così da conoscere metodi e strumenti per una didattica innovativa da adottare nella scuola del futuro.