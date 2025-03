Inaugurata la nuova area giochi di Osteria del Gatto

È stata inaugurata nella mattina di venerdì 21 marzo, in occasione dell’ingresso della primavera, la nuova area giochi per bambini di Fossato di Vico, situata in Via degli Impianti Sportivi.

L’iniziativa rientra nel Programma di Riqualificazione e Decoro Urbano del Verde Pubblico, realizzato con fondi regionali, con l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi pubblici sicuri, inclusivi e attrezzati, in particolare per i più piccoli.

L’area, situata nelle immediate vicinanze della Scuola dell’Infanzia “Piccolo Principe”, è stata progettata per offrire ai bambini un luogo accogliente dove giocare e socializzare, favorendo al contempo momenti di aggregazione per le famiglie.

Durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco Lorenzo Polidori, conferma l’impegno nel proseguire con altri interventi di riqualificazione urbana per rendere gli spazi pubblici sempre più sicuri, accessibili e a misura di famiglia, ha sottolineato l’importanza del progetto.

“Questa area giochi non è solo un luogo di svago, ma un punto di riferimento per la nostra comunità – ha detto – Investire su spazi pubblici di qualità significa investire sul futuro dei nostri bambini e sul benessere di tutti i cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare il territorio con interventi concreti che rendano la città più vivibile e accogliente per tutti.”

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Sigillo, Rosa Goracci, ha sottolineato l’importanza di questo spazio riqualificato per le future generazioni, in quanto potranno giocare in sicurezza e in un ambiente stimolante e vicino alla scuola. Inoltre ha ribadito che la collaborazione tra istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale è fondamentale per creare luoghi che favoriscano la crescita e il benessere dei più piccoli.

La consigliera comunale Beatrice Castellani, delegata alle politiche scolastiche, ha ribadito l’importanza di tale spazio per i più piccoli e che lo stretto rapporto tra Comune e scuola è fondamentale per la crescita del territorio.

Erano presenti anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia Piccolo Principe, le insegnanti, le collaboratrici scolastici, genitori e cittadini, con i più piccoli hanno potuto testare da subito le nuove attrezzature.