“Battle Zone”, il thriller anni ’80 ambientato a Gualdo Tadino presentato in Biblioteca

Venerdì 28 marzo alle ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” verrà presentato il romanzo “Battle Zone” di Andrea Garello, un affascinante racconto ambientato a Gualdo Tadino che ci riporta agli anni Ottanta tra misteri legati alla Guerra Fredda e l’infanzia di Luca, giovane appassionato di metal e di avventure.

Dopo svariati successi come sceneggiatore televisivo e cinematografico (tra i quali la collaborazione con Gabriele Salvatores per Amnesia, con Gabriele Muccino per Ecco fatto, con Sydney Sibilia per Smetto quando voglio e con Alessio Maria Federici per Uno di famiglia), stimato docente di sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ideatore di videogiochi e giochi di simulazione, Andrea Garello torna alla letteratura con Battlezone per la casa editrice Fandango nella collana Weird Young, dedicata alla letteratura per ragazzi.

Il suo esordio nel mondo letterario avviene nel 1998 con l’uscita del romanzo comico Alo Melograno, storia di un eroe semplice che intrattiene e diverte, come dichiarava allora Garello stesso: “Se ho un’ispirazione, e ce l’ho, è riuscire a regalare, qua e là, almeno un attimo di stupore. Sono ambizioso. Credo, infatti, che intrattenere e magari stupire dovrebbero essere considerata le massime ambizioni di un narratore. Se poi, per caso, tra le righe qualcuno riuscisse a cogliere un senso che vada al di là delle parole, tanto meglio”.

Battle Zone è un avvincente viaggio attraverso l’amicizia e il mistero, che mescola la storia di Gualdo Tadino con l’immaginario degli anni Ottanta, creando un legame indissolubile tra il passato e il presente. I protagonisti, Luca e il suo amico Marco, si trovano a vivere un’avventura che li porta a scoprire un intrigo legato al KGB, il tutto mentre crescono e si confrontano con il mondo adulto.



“Il Comune di Gualdo Tadino è entusiasta di ospitare questo evento culturale che non solo valorizza il nostro territorio, ma crea anche un’occasione di riflessione per i giovani e per tutti coloro che amano la lettura e la cultura” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.

A portare i saluti del Comune di Gualdo Tadino, ente promotore, sarà la vicesindaco Paola Gramaccia, mentre dialogherà con l’autore la docente di Lettere Tiziana Scassellati.

La pubblicazione è disponibile presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino, che coordinerà la vendita anche durante l’evento in Biblioteca.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione si può scrivere al 3477541791.