Presciutti eletto presidente della Provincia, la soddisfazione del Pd gualdese

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino esprime “grande soddisfazione per l’elezione di Massimiliano Presciutti a presidente della Provincia di Perugia”. Il risultato delle elezioni, svoltesi domenica 30 marzo, ha sancito la vittoria del sindaco di Gualdo Tadino con oltre il 58% delle preferenze.

L’elezione di Presciutti, evidenzia il Pd gualdese, rappresenta un’opportunità significativa per il territorio. “Con questa elezione riusciamo infatti a sopperire alla mancanza di rappresentatività territoriale che negli ultimi anni si era palesata”, affermano i Dem in una nota, sottolineando che “l’indubbia competenza dimostrata dal sindaco Presciutti nel suo impegno politico e amministrativo quotidiano rappresenti un’importante opportunità e risorsa per tutti, ma soprattutto per il nostro territorio“.

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino ha voluto ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri che hanno sostenuto Presciutti con il loro voto, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato e ai segretari regionali della coalizione del Patto Avanti, “che hanno permesso la candidatura del nostro sindaco”.

“Il traguardo raggiunto mostra l’intento chiaro di collaborare e lavorare per una politica capace di andare oltre ai personalismi per mettersi al servizio delle comunità locali, in un’ottica di inclusione, solidarietà e pari dignità di tutti i territori regionali”, conclude il comunicato del partito.