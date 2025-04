Al “Frezzi-Beata Angela di Foligno” è tempo di Notte Nazionale del Liceo Classico

Il Liceo Classico “F. Frezzi – Beata Angela” di Foligno, con tutte le articolazioni del suo istituto quali Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale, è pronto a partecipare alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’evento, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, quest’anno si celebrerà venerdì 4 aprile dalle 18 alle 24 in quasi 350 licei classici.

Anche in questa edizione, per la terza volta, ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri. I Paesi coinvolti sono Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia.

L’evento, nato per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze, ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione su questo percorso di studi.

E anche i liceali folignati, in quelle sei ore, apriranno le porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà nella sede del “Beata Angela”, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Anche per questa undicesima edizione è stato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola.

La Notte del liceo folignate avrà inizio alle ore 18 presso l’aula magna della sede “F.Frezzi” con la Cerimonia di apertura alla quale prenderanno parte oltre alla dirigente Maria Marinangeli, il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e il giornalista di costume Emilio Buttaro che terrà la conferenza di apertura.

A seguire i ragazzi eseguiranno “EVOE’”, coreografia ispirata alle Baccanti di Euripide che accompagnerà gli spettatori verso la sede del Beata Angela, in un clima coinvolgente e immersivo.

Alle 20.15 si apriranno le porte alle performance dei ragazzi che accoglieranno i visitatori con la “Belfiore band and choir” gruppo musicale e coro della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Nicolò Alunno di Belfiore diretto dalla professoressa Mariella Battistelli che, abbracciando i loro compagni più grandi, in una sorta di continuum musicale e formativo, ormai frequentanti il Liceo, eseguiranno il brano di loro composizione “Mediterraneo” all’interno del chiostro.

Subito dopo inizieranno le rappresentazioni degli studenti, con repliche ogni 30 minuti: “Sì, siamo classici” (celebrazione della poesia in “Parnaso” di Raffaello Sanzio), “Profugus Aeneas” (lettura di brani dell’Eneide e di Maurizio Bettini), “Il Mediterraneo nell’arte” (Visita alla galleria di Tableux Vivants tra Spagna, Francia e Germania), “Dante Hodie” (il canto XXVIII del Purgatorio tra danza, canto e lirica), “Apollo e Dafne” (live drawing sul tema della violenza di genere), “Note poetiche” (lettura in musica di poesie), “Shakespeare Escape Room” (gioco teatrale in lingua inglese con i personaggi shaekespeariani più famosi), “L’Odissea in 15 minuti” (avventura musical-parodica tra i viaggi di Odisseo).

“Un programma ricco di passione e di cuore – ha dichiarato soddisfatta la dirigente Maria Marinangeli – un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua.”