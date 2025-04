“Là fuori è tutto diverso” è il nuovo singolo del cantautore Riccardo Ricci ‘Firelight’

“Là fuori è tutto diverso” è la nuova canzone del giovane cantautore umbro Riccardo Ricci, in arte Firelight, prodotta in collaborazione con la casa discografica di San Marino “Lotus Music Production”. Il brano parla della vita del cantante e vengono messi in risalto temi come la famiglia, l’amore e i sogni.



Riccardo vive e studia recitazione presso una scuola privata di Roma. Il suo più grande sogno è quello di diventare un performer a 360 gradi, non intende fermarsi a questa canzone e ha all’attivo diversi provini per alcuni dei talent show più conosciuti come “Amici”, “Tu Si Que Vales” e “Sanremo Giovani”.

.