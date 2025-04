Premio europeo per l’inclusione e la diversità, Gualdo Tadino in finale con il progetto Pink House

Un riconoscimento prestigioso che proietta Gualdo Tadino tra le eccellenze d’Europa.

Il Comune è stato infatti selezionato tra i finalisti dell’European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025 (Premio Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità 2025), promosso dalla Commissione Europea, grazie al progetto Pink House di Omphalos, la prima casa-rifugio in Umbria dedicata alle persone Lgbtqia+ vittime di discriminazioni e in emergenza abitativa.

Il premio è alla sua quarta edizione e rappresenta uno dei più alti riconoscimenti per le politiche locali che promuovono diversità, parità e inclusione sociale in Europa.

Su tantissime candidature provenienti da quindici Stati membri, solo venti sono approdate alla fase finale, che si terrà martedì 29 Aprile a Bruxelles. All’iniziativa, che riunirà diverse personalità di spicco, parteciperà anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.

Gualdo Tadino concorre nella categoria di comuni con meno di 50mila abitanti ma è anche finalista nel Premio Speciale 2025 dedicato all’inclusione abitativa, “confermando la forza e l’innovazione del progetto Pink House, una straordinaria iniziativa a sostegno dell’inclusione sociale e dell’uguaglianza”, evidenzia il Comune.

“Per Gualdo Tadino essere tra i dieci comuni finalisti in tutta Europa in due categorie – ha sottolineato il sindaco Presciutti – rappresenta un traguardo straordinario ed è motivo di grande orgoglio. Il progetto Pink House è il simbolo del nostro impegno concreto per costruire una comunità coesa, accogliente e davvero inclusiva. Essere tra finalisti a Bruxelles insieme a grandi città come Braga, Salisburgo e Zaragozza, solo per citarne alcune, è già una vittoria per tutta la nostra comunità”.

Queste le dieci città finaliste nella categoria “Autorità locali con meno di 50.000 abitanti”:

L’Alfàs del Pi (Spagna)

Francavilla Fontana (Italia)

Gualdo Tadino (Italia)

Mariehamn (Finlandia)

Parada de Sil (Spagna)

Platanias (Grecia)

San Xoán de Río (Spagna)

Settimo Torinese (Italia)

Sogliano al Rubicone (Italia)

Usurbil (Spagna)

Finalisti per il Premio Specifico sull’inclusione abitativa:

Braga (Portogallo)

Francavilla Fontana (Italia)

Gualdo Tadino (Italia)

Parada de Sil (Spagna)

Salisburgo (Austria)

San Xoán de Río (Spagna)

Usurbil (Spagna)

Zaragoza (Spagna)

La cerimonia di premiazione dell’European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025 si svolgerà a Bruxelles il 29 aprile in occasione dell’evento inaugurale del Mese Europeo della Diversità. Lì saranno svelati i vincitori dei premi Oro, Argento e Bronzo per ciascuna categoria.

Il progetto Pink House è stato inserito tra i finalisti per il suo forte impatto sociale e per l’originalità delle azioni messe in campo per promuovere l’inclusione abitativa e l’uguaglianza di genere, valori oggi più che mai fondamentali per una società moderna e sostenibile.