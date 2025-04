A Fossato di Vico il 28 aprile torna la Giornata Ecologica con scuole, volontari e istituzioni

Il Circolo Acli “Ora et Labora” organizza, in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, l’Istituto Comprensivo Statale di Sigillo e la società Geseco, la 15ª Giornata Ecologica, che si terrà lunedì 28 aprile.

L’iniziativa, ormai diventato un appuntamento fisso, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sull’importanza della tutela dell’ambiente e della raccolta dei rifiuti abbandonati.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 presso le Scuole di Fossato di Vico. Alle 9 inizierà la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo un percorso che attraverserà Via del Turcone, Via Palazzolo (e ritorno), Via degli Ulivi e Via Stazione. I partecipanti effettueranno una sosta ai giardini pubblici per la colazione, per poi proseguire lungo Viale Salvador Allende e Via Filippo Venturi.

Alle 12 il sindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori saluterà i partecipanti, quindi seguirà un incontro con Tonio Dell’Olio, presidente della Cittadella Laudato Si’ di Assisi. Le conclusioni saranno affidate alla dirigente scolastica Rosa Goracci.

Durante l’intera mattinata saranno forniti sacchi, guanti e cappelli a tutti i partecipanti. Gli organizzatori ricordano l’importanza di rispettare il codice della strada e declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante o dopo l’iniziativa.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’iniziativa, è possibile contattare la segreteria organizzativa ai numeri 075 919121 o 075 7982573, oppure rivolgersi direttamente al Circolo Acli in Via Salvador Allende 21, a Fossato di Vico.