Flash Mob a Gualdo Tadino per dire “no” alla violenza sulle donne

“Ogni donna merita rispetto, dignità e sicurezza”: è questo il messaggio che, inizialmente previsto per domenica 27 aprile, ma poi rinviato per cause di forza maggiore, animerà prossimamente Piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino, nel corso di un flash mob contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Commissione Pari Opportunità, vuole essere un momento di condivisione, sensibilizzazione e formazione, per combattere decisamente ogni forma di abuso e discriminazione.

Durante il flash mob i partecipanti compiranno il gesto della mano rossa sul petto, “il simbolo dell’aiuto”, come sottolinea l’organizzatrice Gessica Collarini. In molti contesti, infatti, la mano rossa può essere interpretata come un segnale di aiuto in silenzio, utilizzabile quando una donna non può parlare o comunicare apertamente il suo pericolo.

Sarà presente anche una psicologa, che aiuterà a comprendere “quando bisogna dire basta, quando bisogna scappare e farsi aiutare”, evidenziano i promotori, fornendo strumenti concreti per riconoscere i segni della violenza e informando sulle modalità di aiuto.