Notevole affluenza a Gualdo Tadino tra Pasqua e il 25 aprile. “Pronti per il ponte del 1° Maggio”

“Gualdo Tadino si afferma come una destinazione privilegiata per chi cerca itinerari autentici e ricchi di fascino. L’entusiasmo dei viaggiatori provenienti da ogni regione d’Italia ha decretato un notevole afflusso di presenze durante le recenti festività pasquali e il ponte del 25 aprile, grazie all’avvincente progetto “Gualdo Tadino Tour”, che vede un unico biglietto per scoprire ben sette musei a pochi passi l’uno dall’altro.”

Lo rende noto il Comune di Gualdo Tadino e il Polo Museale che, dopo questo positivo riscontro, rilanciano per il prossimo ponte del 1° Maggio.

Il Gualdo Tadino Tour, un pass unico per un’immersione completa nel tesoro di arte, storia e tradizioni locali, ha saputo conquistare un vasto pubblico.

Il viaggio inizia dalla magnifica Rocca Flea, imponente baluardo federiciano che domina il paesaggio e introduce i visitatori nel cuore della cultura gualdese. La bellezza della Rocca Flea, con la sua architettura suggestiva e la sua storia millenaria, rappresenta da sola un motivo imperdibile per la visita.

L’esperienza prosegue attraverso un affascinante circuito museale: la collezione di ceramiche a lustro oro e rubino del Museo Opificio Rubboli, gli incantevoli affreschi che adornano la Chiesa Monumentale di San Francesco, con i capolavori di Matteo da Gualdo e l’interessante mostra “Oltre il tempo, di Guillaume Rossignol”.

A seguire, il Museo Archeologico Antichi Umbri svela le vestigia di un popolo dalle antiche radici, mentre il Museo della Ceramica ne illustra le preziose tecniche artigianali. Un tocco di originalità è offerto dal Museo del Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea, e un’emozionante narrazione storica attende i visitatori al Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”.











Per coloro che viaggiano in camper, Gualdo Tadino offre un’accogliente area sosta gratuita in piazzale Federico II, strategicamente situata a due passi dal centro storico e in prossimità dei musei, rendendo la visita ancora più agevole e comoda.

In occasione del ponte del 1° Maggio, tutti i musei inclusi nel Gualdo Tadino Tour saranno aperti fino a domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Questa è un’opportunità che può essere vissuta in compagnia anche dei fedeli amici a quattro zampe, che sono i benvenuti in tutte le sedi museali.

Per maggiori dettagli sul Gualdo Tadino Tour e sulle modalità di visita, è possibile consultare il sito www.polomusealegualdotadino.it o contattare il numero di servizio 347 7541791.