La Festa degli Statuti entra nello Statuto comunale di Fossato di Vico, riconosciuto il valore storico-culturale

Il Comune di Fossato di Vico rafforza il legame con la propria manifestazione più rappresentativa. Con l’approvazione del nuovo Statuto comunale, il Consiglio ha infatti introdotto un articolo dedicato esclusivamente alla Festa degli Statuti, riconoscendone ufficialmente il valore storico, culturale e identitario.

A darne notizia è stato il sindaco Lorenzo Polidori, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento: un passaggio significativo che sancisce il ruolo della manifestazione come elemento fondante della memoria collettiva fossatana e come strumento di coesione sociale.

“Questo traguardo assume un significato ancora più profondo nel ricordo del professor Luigi Galassi, ideatore della Festa degli Statuti e autore della trascrizione degli Statuti, che con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante a donarci una storia collettiva – scrive il primo cittadino fossatano – Un segnale concreto di attenzione verso le nostre radici e verso ciò che unisce la nostra intera comunità.”

Il sindaco ha inoltre ringraziato la consigliera Pompei per il lavoro svolto nella redazione del nuovo Statuto di Fossato di Vico.

Il riconoscimento istituzionale arriva nell’anno del trentennale della Festa degli Statuti. Per celebrare l’importante ricorrenza, l’associazione Medioevo Fossatano ha già avviato un ricco calendario di eventi preparatori.

Tra questi la mostra “La Festa degli Statuti: 30 anni di storia”, allestita nei locali storici delle “Carceri” e del “Forno”, con una raccolta di fotografie, video, manifesti e oggetti legati alla manifestazione.

Sabato 25 aprile, alle ore 18, presso l’auditorium San Cristoforo, verrà presentato il Palio realizzato dall’artista Alvaro Galassi, occasione durante la quale saranno anche sorteggiati gli abbinamenti della sfida della “ciurumella” e distribuite le copie del giornale “Novecentonovantasei”.

Il percorso di avvicinamento alla festa proseguirà domenica 3 maggio con la tradizionale “Sbraciolatio statutorum”, un pranzo conviviale al parco San Benedetto, seguito dalle prove di tiro con l’arco storico e della “ciurumella”.

Testo integrale dell’articolo

Art. 10 – Festa degli Statuti

“Il Comune di Fossato di Vico individua e patrocina la Festa degli Statuti quale massima espressione dell’identità storica e culturale della Comunità fossatana e riconosce l’evidente funzione di coesione sociale che svolge, come custode delle sue radici e trasmissione della sua memoria collettiva.”