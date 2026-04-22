Gualdo Tadino, inaugurata la nuova sede della CISL

È stata inaugurata sabato 18 aprile, in via Siro Storelli, la nuova sede della CISL a Gualdo Tadino. Un’apertura che rappresenta un potenziamento dei servizi sindacali sul territorio, ma anche l’avvio di un progetto culturale con il quale si vuole custodire e raccontare la memoria del lavoro locale.

L’iniziativa, infatti, prevede la realizzazione di una mostra fotografica dedicata all’evoluzione del lavoro dei gualdesi. Un progetto aperto al contributo dei cittadini, invitati a portare una foto presso la sede, contribuendo così alla costruzione di un racconto collettivo fatto di immagini, volti e luoghi con i quali costruire un racconto sui cambiamenti del tessuto economico e sociale della città.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il segretario confederale Andrea Cuccello, il segretario regionale Angelo Manzotti, il segretario generale della Fnp Cisl Umbria Dario Bruschi, il coordinatore per l’Alto Tevere e l’Eugubino-Gualdese Antonello Paccavia e gli assessori del Comune di Gualdo Tadino Giorgio Locchi e Jada Commodi. I locali sono stati benedetti dal parroco don Michele Zullato.























.

Nel suo intervento, Andrea Cuccello ha sottolineato il valore della nuova apertura in un contesto lavorativo profondamente mutato: “Oggi il mondo del lavoro è notevolmente cambiato. C’è l’esigenza di stare vicino alle persone non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nei momenti in cui possono avere bisogno di un contributo e di un aiuto in più”.

A entrare nel merito delle attività operative è stato Antonello Paccavia, evidenziando come la nuova struttura, moderna e adeguata ai tempi, sia in grado di offrire un’ampia gamma di servizi rivolti a lavoratori, cittadini e pensionati. “Possiamo garantire assistenza contrattuale per le diverse categorie e servizi di qualità molto apprezzati, a partire dal CAF, con pratiche come 730, ISEE e successioni, fino al supporto per pensioni, invalidità e malattie professionali”, ha spiegato.

All’interno della sede, il Centro di Assistenza Fiscale rappresenta uno dei punti di riferimento principali, offrendo consulenza e gestione delle pratiche più richieste, accanto a un supporto completo su tematiche previdenziali e lavorative.