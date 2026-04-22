Screening della vista e educazione alimentare: doppio intervento del Lions all’Istituto Bambin Gesù

Due giornate all’insegna della prevenzione e dell’educazione alla salute quelle promosse dal Lions Club Gualdo Tadino presso l’Istituto “Bambin Gesù” di Gualdo Tadino, con attività rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

Sabato 18 aprile si è svolto lo screening gratuito della vista nell’ambito del progetto “Sight For Kids”, finalizzato alla prevenzione dell’ambliopia infantile.

L’iniziativa ha coinvolto i bambini della terza classe dell’infanzia e gli alunni del primo anno della primaria, offrendo un servizio specialistico curato dall’ortottista Chiara Borio.

Il progetto si inserisce tra le storiche attività del Lions International, da sempre impegnato nella prevenzione e cura dei disturbi visivi, che hanno contribuito a rendere i Lions noti come “I Cavalieri della Luce”.

Martedì 21 aprile, sempre nei locali dell’istituto, si è tenuto invece il service dedicato ai “Sani stili di vita alimentare e prevenzione/lotta agli sprechi”, rivolto a tutte le classi della primaria. L’incontro è stato condotto dalle dottoresse Natascia Parlanti, socia del Club, e Sara Pontoni, biologa nutrizionista, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini su corretta alimentazione e comportamenti sostenibili.

Complessivamente, le due iniziative hanno coinvolto 64 bambini, confermando l’attenzione del Lions Club verso i temi della prevenzione e dell’educazione nelle scuole.

Le attività sono state introdotte dal presidente del Lions Club Gualdo Tadino Raffaele Fabbrizi e dalla presidente della Zona D, Nona Circoscrizione, Distretto 108L, Lions International Barbara Ciaberna, con il supporto dell’amministrazione comunale rappresentata dall’assessora Jada Commodi.

Il Lions Club Gualdo Tadino ha tenuto fortemente a ringraziare, “per la preziosa disponibilità, l’Istituto “Bambin Gesù”, quest’ultimo per il tramite della Superiora e degli insegnanti di riferimento, rispettivamente: Sueli de Fatima Tavares, Suor Francisca Gomez, Suor Rasielle Monteiro, Silvia Angelucci, Silvia Franceschini, Luisa Galafate, Francesca Mancini, Valentina Notari, Giada Scassellati, Filippo Catasti e Andrea Fiorentini”.

“Un costante plauso va al pluriennale patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e al prezioso supporto di volontariato delle specialiste, le dottoresse Chiara Borio e Sara Pontoni”, conclude il Lions Club.