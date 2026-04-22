Giro Podistico dell’Umbria al via da Sigillo, giovedì 23 aprile si apre la 24′ edizione

Tutto pronto per la 24esima edizione del Giro Podistico dell’Umbria a tappe, in programma da giovedì 23 a domenica 26 aprile 2026. Considerata la corsa a tappe più partecipata d’Italia, la manifestazione prenderà il via quest’anno da Sigillo.

L’apertura rappresenta una novità assoluta per il “Giro”, che per la prima volta nei suoi 24 anni di storia farà tappa nel comune alle pendici del Monte Cucco. Proprio qui giovedì 23 aprile alle ore 17.30 scatterà la prima frazione: circa 10 chilometri immersi in uno scenario naturale di grande fascino costituito da paesaggi appenninici e percorsi panoramici.

Organizzato dall’Atletica Capanne Pro-Loco Athletic Team, in collaborazione con Atletica Winner Foligno e Atletica Taino, e con il patrocinio di Regione Umbria e Provincia di Perugia, il Giro conferma anche per questa edizione una formula che unirà sport e promozione del territorio.

Grande attenzione, come negli ultimi anni, anche ai camminatori, che avranno una classifica dedicata e partiranno mezz’ora prima dei corridori, ampliando così la partecipazione a un pubblico sempre più variegato.

L’edizione 2026 si presenta ancora una volta con numeri importanti: oltre 200 i partecipanti attesi, più della metà provenienti da fuori regione. Un dato che conferma il crescente richiamo della manifestazione, in grado di attrarre non solo atleti di livello, ma anche appassionati interessati a scoprire le bellezze paesaggistiche e gastronomiche dell’Umbria.

Dopo la tappa inaugurale di Sigillo, il Giro proseguirà venerdì 24 aprile a Passignano sul Trasimeno, con partenza dal lungolago e un percorso di circa 11 chilometri che, dopo aver sfiorato le rive del lago, si svilupperà su tratti in gran parte sterrati fino al traguardo presso il lido.

La terza frazione, sabato 25 aprile, si svolgerà a San Venanzo: un tracciato di circa 8-9 chilometri con partenza e arrivo nel centro del paese, che includerà anche il passaggio lungo la passerella che costeggia il parco vulcanologico.

Gran finale domenica 26 aprile a Cannara, con partenza alle ore 10 dal centro storico. La tappa conclusiva, di circa 10-11 chilometri, sarà seguita dal tradizionale pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco e dalle premiazioni finali.