Studenti del “Casimiri” alla scoperta della montagna: escursioni e lezioni con il CAI

Andare in montagna è uno degli sport più belli immersi nella natura, che si può fare sia sciando che con le ciaspole, camminando, arrampicando o pedalando in bici.

Ma la montagna va rispettata sia per conservarne la bellezza che per evitare i pericoli che non possono essere ignorati e quindi vanno conosciuti.

Per questo è stato avviato nel corrente anno scolastico un interessante progetto dal titolo “Ambiente e sostenibilità – conoscere la montagna”, iniziato ad ottobre 2025 e terminato a fine marzo, organizzato dalla Sezione del Club Alpino Italiano di Gualdo Tadino insieme all’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”.

Il progetto è stato strutturato dai referenti della Commissione CAI Scuola della sezione gualdese, insieme ai professori Alessandro Di Cola e Roberto Moscetti, avviando alcune classi del Casimiri ad apprendere le prime nozioni grazie anche al contributo di alcuni volontari esperti del CAI.

Zaini in spalla e scarpe allacciate, è iniziata così una camminata lungo il sentiero 223 “Passaiole Monte Maggio” e, passo dopo passo, ci si è alzati sempre di più di quota con il percorso “Valsorda – Passaiola Bassa – Troscia Valmare – Buca della neve – Passaiola Alta – Valsorda”.















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Il tracciato, classificato EE (Escursionisti Esperti), presentava tratti esposti in ambiente montano roccioso.

L’escursione si è sviluppata su un percorso di poco più di sette chilometri, con un dislivello di circa 200 metri e un tempo di percorrenza complessivo intorno alle quattro ore, comprese le soste e le lezioni didattiche.

Queste ultime sono state curate dagli esperti del CAI Marco Scassellati, Pierdomenico Matarazzi, Paolo Stella, Alice Delsante insieme all’esperto del Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità di Assisi Francesco Falcinelli e dai suoi colleghi.

L’escursione ha rappresentato per molti studenti un’esperienza inedita: per la prima volta si sono confrontati con quote più elevate, affrontate a piedi.

Il bilancio è stato unanimemente positivo: l’attività è piaciuta molto, ha consentito di apprendere nuove competenze e ha favorito la nascita di un forte spirito di gruppo, anche nel rapporto con i docenti. Nonostante la fatica, inevitabile in questo tipo di esperienza, la soddisfazione per i paesaggi e per il contatto diretto con la natura ha ripagato ampiamente l’impegno.

Gli incontri didattici si sono rivelati fondamentali per fornire ai ragazzi le nozioni di base necessarie ad avvicinarsi alla montagna in sicurezza, ma anche per stimolare curiosità e interesse verso attività all’aria aperta accessibili a tutti.

Un’opportunità resa ancora più significativa dal contesto territoriale, immerso nella catena dell’Appennino Umbro-Marchigiano, che offre numerose possibilità di escursionismo modulabili in base alle capacità individuali.

Il progetto si è articolato in tre incontri da due ore ciascuno, raggiungendo complessivamente 138 studenti.

A guidare le attività sono stati i rappresentanti del CAI Cesare Capoccia, già istruttore sezionale della Scuola intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo “G. Vagniluca”, Daniela Anastasi, consigliera di sezione e componente della Commissione Scuola, Riccardo Serroni, addetto stampa e referente della Commissione Escursionismo, Pierdomenico Matarazzi, vicepresidente della sezione e referente della Commissione Sentieristica, e Marco Scassellati, referente della Commissione Escursionismo.

In conclusione, il presidente della sezione Franco Palazzoni e i componenti della Commissione CAI Scuola (Daniela Anastasi, Lucia Sabbatini, Riccardo Serroni e Claudio Parlanti) hanno voluto esprimere un ringraziamento ai docenti, a tutti i partecipanti, alla sezione che ha finanziato integralmente il progetto e al personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, che negli anni ha affiancato le escursioni con lezioni didattiche di botanica e tutela ambientale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti che, al termine delle attività, hanno manifestato grande entusiasmo per l’esperienza vissuta e per essere stati avvicinati alla scoperta della montagna.