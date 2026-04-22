“Riti sacri e pagani dell’Umbria”, a Gualdo Tadino la mostra del Gruppo Fotografico Gualdese

Verrà inaugurata venerdì 24 aprile alle ore 17, nei locali ex Stil Moda in Piazza Garibaldi a Gualdo Tadino, la mostra fotografica “Riti sacri e pagani dell’Umbria”, promossa dal Gruppo Fotografico Gualdese.

L’esposizione, che gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, rappresenta un percorso visivo attraverso alcune delle più importanti tradizioni umbre che comprendono celebrazioni religiose, riti popolari e rievocazioni storiche.

All’inaugurazione interverranno il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi e il presidente del Gruppo Fotografico Gualdese Pietro Graziosi.

La mostra raccoglie gli scatti di numerosi fotografi, ciascuno impegnato a raccontare momenti identitari del territorio tra cui la Festa dei Ceri e i Fuochi di San Giuseppe a Gubbio, la Festa del Maggio di San Pellegrino, le infiorate di Spello e Sigillo, il Presepe Vivente di Bettona e Le Cese.

Non mancano appuntamenti come il Palio di Primavera e altre rievocazioni e processioni che rappresentano uno spaccato ricco e variegato di tradizioni della nostra regione.

L’esposizione resterà aperta al pubblico con ingresso libero fino a domenica 3 maggio, con orario 16.30-19.30.

Come precisato dagli organizzatori, dalla selezione fotografica sono stati volutamente esclusi i Giochi de le Porte, che saranno invece al centro di una mostra dedicata in programma tra la fine di agosto e i primi di settembre, sempre a cura del Gruppo Fotografico Gualdese.