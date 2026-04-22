Domenica 26 aprile l’arrivo del vescovo Accrocca a Gualdo Tadino. Il programma della giornata

Sarà una mattinata intensa e ricca di significato quella di domenica 26 aprile a Gualdo Tadino, che si prepara ad accogliere ufficialmente il nuovo vescovo monsignor Felice Accrocca.

Dopo aver preso possesso il 25 marzo ad Assisi, della diocesi di Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e, tre giorni più tardi, di quella di di Foligno, il presule farà la sua prima visita ufficiale a Gualdo Tadino con un programma articolato fatto di incontri istituzionali e momenti di preghiera.

La giornata si aprirà alle ore 10 con un incontro presso la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, dove il vescovo si confronterà con il consiglio pastorale cittadino, le associazioni, i gruppi, i movimenti e le Confraternite del territorio.

A seguire, alle 10.30, è previsto il saluto alle autorità civili e militari nella sala consiliare del municipio. Sarà quello il momento istituzionale che segnerà ufficialmente l’avvio del rapporto tra il nuovo vescovo e la città anche sotto il profilo civico.

Il culmine della mattinata sarà alle 11.10 nella basilica concattedrale di San Benedetto, quando monsignor Accrocca incontrerà la comunità dei fedeli.

In questa occasione procederà alla benedizione della campana celebrativa del VII Centenario della morte del Beato Angelo, prima di presiedere la Santa Messa nel corso della quale somministrerà il sacramento della Cresima ai giovani gualdesi.