Militari del 1899 della Fascia Appenninica, parte la ricerca di immagini e corrispondenza

Parte una nuova iniziativa di ricerca storica dedicata alla memoria dei cittadini del territorio che presero parte alla Prima Guerra Mondiale.

Fabio Passeri e Mauro Guidubaldi hanno infatti avviato una raccolta di materiale fotografico e corrispondenza relativa ai militari della classe 1899, con l’obiettivo di arricchire un lavoro di ricostruzione storiografica e matricolare attualmente in corso.

Il progetto riguarda i comuni di Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, e punta a recuperare documenti e immagini legati a coloro che, nati in quell’anno, furono coinvolti nel conflitto.

Un patrimonio spesso custodito nelle famiglie e che oggi può contribuire a restituire un volto e una dimensione più concreta alle vicende storiche.

Al centro dell’iniziativa ci sono i cosiddetti “Ragazzi del ’99”, giovani chiamati alle armi quando molti di loro non avevano ancora compiuto diciotto anni. Vennero addestrati in tempi rapidi e inviati al fronte a partire dal novembre 1917.

Una generazione segnata in profondità dal conflitto: molti non fecero ritorno a casa, mentre i sopravvissuti portarono con sé, per tutta la vita, le conseguenze fisiche e morali dell’esperienza in trincea.

Domenico Bazzucchi, nato a Gualdo Tadino il 17 maggio 1899 e deceduto sul monte Asolone (massiccio del Grappa) il 18 dicembre 1917

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio percorso di ricostruzione storiografica e matricolare. L’intento è quello di affiancare alle biografie militari, ricavate da documenti ufficiali e dai diari storici di brigata, anche testimonianze visive e personali, come fotografie in uniforme o ritratti d’epoca.

Un lavoro che mira quindi a unire fonti archivistiche e memoria privata, dando maggiore completezza alla narrazione storica e restituendo identità ai protagonisti di quel periodo.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini in possesso di materiale relativo ai propri familiari appartenenti alla classe di leva 1899 a contribuire alla ricerca.

Le fotografie e i documenti possono essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure segnalati contattando direttamente i promotori: Fabio: 331 3687953 – Mauro: 333 8596409.