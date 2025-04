Scambio culturale tra Gualdo Tadino e Perl: studenti tedeschi e lussemburghesi ricevuti in municipio

Lunedì 28 aprile studenti dello “Schengen Lyzeum” di Perl, in Germania, e del “Liceo Casimiri” di Gualdo Tadino sono stati ricevuti presso il municipio di Gualdo Tadino dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili e Cultura, Gabriele Bazzucchi.

Il “Deutsch-Luxemburgisches Schengen Lyzeum”, creato sulla base di un accordo tra il Granducato del Lussemburgo e il governo del Länder del Saarland nel 2006, è uno dei pochi istituti scolastici binazionali al mondo. Il corpo docente è composto per metà da insegnanti lussemburghesi e per metà da tedeschi, il che significa, come riporta l’istituto, che “gli insegnanti vivono già tra loro lo spirito europeo attraverso lo scambio di idee a livello intellettuale, professionale e culturale”.

All’incontro, svoltosi nella sala consiliare, erano presenti anche i docenti delle due scuole: Viviane Fattorelli, insegnante di francese e sindaco di Audun-le-Tiche, e Rolf Hobbold, docente di storia, per l’istituto tedesco, mentre per il Casimiri le professoresse Elisa Benedetti e Eleonora Scassellati, che hanno svolto un ruolo molto importante nello sviluppo del “Progetto Accreditamento Erasmus+ 2021-2027”.

Le due insegnanti del Casimiri, infatti, avevano avviato i primi contatti per questo progetto nel luglio 2023, durante la visita di una delegazione gualdese a Audun-le-Tiche, città gemellata con Gualdo Tadino, nella quale hanno avuto modo di conoscere la sindaca Viviane Fattorelli.

Il progetto Erasmus+ si inserisce in una tradizione consolidata di scambi interculturali, promuovendo la mobilità internazionale degli studenti e rafforzando i legami tra le scuole delle due città.​

Il sindaco Presciutti ha sottolineato l’importanza di questi scambi interculturali: “Il Progetto Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per i nostri studenti, permettendo loro di ampliare i propri orizzonti e di entrare in contatto con altre culture europee. Questo scambio ha una particolare valenza perché frutto anche della storica collaborazione tra Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche, un gemellaggio che continua a dare frutti importanti anche sul piano educativo”.​

Dopo l’incontro in municipio, gli studenti proseguiranno la loro esperienza con una serie di attività che li porteranno a visitare le bellezze storiche e culturali della regione, tra cui Assisi, Perugia e Gubbio. Il programma di scambio si concluderà sabato 3 maggio.

“Un’importante occasione per tutti gli studenti, dal punto di vista sia didattico che umano, per socializzare, conoscere ed entrare concretamente nella cultura europea – ha concluso l’assessore Gabriele Bazzucchi – Giornate di studio e approfondimento sulle dinamiche e sulle attività del sistema scolastico italiano oltre a visite guidate al patrimonio artistico della città di Gualdo Tadino e delle zone limitrofe. Come amministrazione comunale abbiamo sostenuto il processo di internazionalizzazione promosso dall’Istituto Casimiri. Il progetto Erasmus+ 2021-2027 arricchisce in maniera importante e significativa le possibilità di mobilità all’estero dei ragazzi, opportunità concrete di crescita personale, professionale e valoriale”.