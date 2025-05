Torna la Motocavalcata delle Sorgenti, il 4 maggio a Nocera Umbra la 25′ edizione

Domenica 4 maggio torna a Nocera Umbra uno degli eventi motociclistici più amati dell’Appennino Umbro-Marchigiano: la Motocavalcata delle Sorgenti, giunta alla sua 25esima edizione.

Organizzata con passione dal Motoclub Nocera Umbra, la manifestazione non competitiva si snoderà lungo un percorso di circa 100 chilometri tra mulattiere, guadi, sentieri e paesaggi mozzafiato, offrendo ai partecipanti un’esperienza a contatto con la natura.

Aperta a tutte le moto da fuoristrada in regola con il Codice della Strada, la cavalcata è pensata per tutti i gusti e per tutti i livelli di esperienza.

Le iscrizioni online sono obbligatorie al sito https://myfmi.federmoto.it/myfmi/myfmilogon.aspx per tutti i tesserati Federmoto e consigliabile per i non tesserati; sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento, direttamente a Nocera Umbra, entro le ore 9. Ogni partecipante riceverà un gadget ricordo e potrà contare su una colazione alla partenza, un ristoro lungo il percorso e un pranzo finale incluso nella quota d’iscrizione.

La giornata inizierà con l’apertura dello stand per la conferma delle iscrizioni e la consegna dei gadget alle 7:30, mentre la partenza della motocavalcata è prevista per le 9:30, con gruppi scaglionati. Tra le 10:30 e le 11 i motociclisti raggiungeranno il punto ristoro, per poi concludere l’esperienza con il pranzo finale intorno alle ore 14.

Sono previsti omaggi per il primo iscritto, per il partecipante più giovane e per il meno giovane, oltre che per tutte le ragazze iscritte e per il gruppo più numeroso. Inoltre, tutti i tesserati FMI che si registreranno tramite la piattaforma MyFMI parteciperanno automaticamente al Trofeo Motocavalcate FMI 2025.