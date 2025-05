A Alex Pelucchini e Cristina Gaudenzi la Granfondo di San Pellegrino

(Fonte BikeiAmo) – Sono Alex Pelucchini e Cristina Gaudenzi i vincitori dell’edizione 2025 della Granfondo San Pellegrino, la manifestazione valida come terza tappa dell’Umbria Marathon Mtb disputatasi domenica 4 maggio.

In campo maschile, sui 45 km per 1.500 metri di dislivello del percorso principale, a trionfare è stato il biker del Bravi Platforms Team ha fatto la differenza, chiudendo in 2h00’18”.

Unico a mantenere il distacco sotto il minuto è stato il marchigiano Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani Specialized), secondo a 58”, terza piazza per Davide Magnani (Bad Team) a 1’22” davanti a Michele Carubini (Team Cingolani Specialized) a 1’24” e a Gianluca Piciucchi (Zero Watt) a 2’18”.

In campo femminile bella vittoria per Cristina Gaudenzi (Bikers Nocera Umbra), quest’anno già terza alla GF Bassa Valdichiana, che in 2h47’38” ha inflitto distacchi abissali alle rivali, con Silvia Francucci (Team Cingolani Specialized) a 7’57” e Ursula Arcangeli (Mtb Spoleto) a 8’34”.

Nel percorso Classic di 30 km per 950 metri, il migliore è risultato essere Alfredo Martella (MC2Bike, la società organizzatrice) in 1h14’29”, alle sue spalle Gianmario Nobili (Martani Tuderbike Mtb Team) a 1’07” e Nico Palazzi (Laris Bike) a 1’41”. A Eleonora Cesaretti (Spello Mtb Cycling) è andata la gara femminile in 1h45’23” davanti a Maila Castiglione (Triono Racing Team) a 2’44”.

E’ stata una grande giornata di sport, riuscita anche grazie all’organizzazione di MC2 Bike e all’impegno di tanti volontari sparsi sul percorso.

Per la società organizzatrice però gli impegni non finiscono qui: alle porte c’è infatti il Giro dell’Umbria, la manifestazione amatoriale che andrà in scena dal 23 al 27 luglio con base logistica sempre a Gualdo Tadino.