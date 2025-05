I “Bad and Breakdown” in gara per Emergenza Live: la band gualdese sul palco dell’Afterlife di Perugia

I “Bad and Breakdown”, band emergente gualdese, parteciperanno alla terza selezione del concorso internazionale Emergenza Live Music, una delle più importanti competizioni al mondo per gruppi musicali non professionisti.

L’appuntamento è per giovedì 9 maggio all’Afterlife di Perugia, dove otto progetti musicali si alterneranno sul palco con 25 minuti di concerto ciascuno. In palio c’è l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a fine giugno ai Magazzini Generali di Milano, anticamera della finale mondiale al prestigioso Taubertal Festival in Germania, ad agosto.

Il concorso, nato nel 1992, coinvolge ogni anno oltre 5.000 musicisti in 32 Paesi e circa 800 live club. Nel 2018 fu vinto dalla band folignate Melancholia, poi salita alla ribalta nazionale con la partecipazione a X-Factor.

Il progetto musicale dei Bad and Breakdown nasce nell’estate del 2020 grazie alla passione condivisa per la musica da Francesco Catalini (basso) e Francesco Ascani (chitarra), compagni di studi e amici. Inizialmente il gruppo si chiamava “Blessed Angel”, in omaggio al Beato Angelo di Gualdo Tadino, ma l’esperienza si interruppe dopo un anno a causa della pandemia e di alcune divergenze interne.

L’incontro con il batterista Lorenzo Carnevale segna un nuovo inizio: nasce il trio B&BD, con un sound unicamente strumentale ispirato al metal anni ’90. Tuttavia l’assenza di una voce portante spinge il gruppo a cercare un solista che possa rispecchiare il loro ideale di musica.

Nel 2023 si unisce al gruppo la cantante Milena Pericoli, figlia del maestro Felice Pericoli, che conquista subito i membri della band per talento e presenza scenica. Lo stile musicale continua a ispirarsi a un metal-hard rock caratterizzato da un ritmo coinvolgente e spinto, mirando a coinvolgere anche i non intenditori del genere.

Il debutto live arriva il 29 dicembre 2023 sul palco del teatro Talia di Gualdo Tadino, durante il concerto di beneficenza “Insieme per Gabriele”. Per l’occasione entra nel gruppo anche Giovanni Titone, giovane chitarrista conosciuto attraverso il laboratorio musicale dell’Istituto Casimiri, che porta nuova energia e stile alla formazione.

Ora, dopo un anno di prove e partecipazioni ad alcuni eventi locali, come la serata benefica del 1° settembre 2024 in piazza Martiri della Libertà e lo scorso 15 marzo al centro commerciale Porta Nova per “Compleanno in musica”, i Bad and Breakdown sono pronti per il contest di Emergenza Live.

Giovedì 9 maggio alle ore 21 saranno i primi ad aprire la selezione all’Afterlife di Perugia. Il pubblico presente sarà chiamato a votare: il suo giudizio sarà determinante per decretare il passaggio alla finale di Milano.

.