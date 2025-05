“Crescere Insieme”, sabato a Nocera Scalo presentazione del progetto per bambini da 0 a 6 anni

Sabato 10 maggio alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale di Nocera Scalo, verrà presentato il progetto “Crescere Insieme: Le buone pratiche”, iniziativa che ha come obiettivo la creazione di uno spazio educativo per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

Il progetto prevede una serie di attività pensate per favorire lo sviluppo cognitivo, relazionale e sociale dei più piccoli. L’inaugurazione di una nuova biblioteca e letture animate per bambini saranno il momento conclusivo della giornata. contribuendo così a offrire nuovi strumenti educativi per la crescita dei bambini e delle famiglie della comunità.

L’apertura di questa realtà è stata fortemente voluta dalla comunità nocerina, in particolare, da un gruppo di mamme che si sono attivate con passione e perseveranza per far venire alla luce questo progetto al fine di garantire un servizio essenziale per il benessere dei bambini e per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. In tale contesto è stato decisivo l’intervento del Kiwanis di Foligno attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto degli arredi e del materiale didattico del Nido.

Il proponimento è quello di continuare a rivolgere una particolare attenzione all’infanzia, sostenendo e garantendo a tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni degli spazi consoni dove trascorrere del tempo insieme, svolgendo attività diversificate, volte a promuovere lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale dei piccoli e a rafforzare le competenze genitoriali dei grandi.

I destinatari del progetto sono bambini e bambine che frequentano il nido d’infanzia “Un nido per crescere” e la scuola dell’infanzia “Dominici” al fine di realizzare un raccordo di reciprocità e continuità tra il servizio educativo 0-3 e le scuole dell’infanzia 3-6, perseguendo la direzione dei poli educativi. Ad oggi sono iscritti 45 bambini alla Scuola dell’Infanzia e 24 al Nido.

Le attività previste all’interno del progetto spaziano dalla lettura a voce alta, con l’iniziativa “Nati per Leggere” che intende promuovere la lettura in famiglia fin dai primi anni di vita, all’offerta di laboratori musicali attraverso il progetto “Nati per la Musica”, che valorizza il legame tra musica e sviluppo cognitivo. Inoltre, l’educazione all’aperto, proposta attraverso l’approccio dell’Outdoor Education, incoraggia i bambini a esplorare e rispettare la natura, contribuendo alla loro crescita in un contesto naturale e stimolante. Prevista anche la creazione di una piccola biblioteca scolastica al nido e alla Scuola dell’infanzia attraverso la donazione libri e zainetti e la donazione o scambio di libri da parte delle famiglie fidelizzate.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento di esperti locali, come pediatri, nutrizionisti e psicologi, che offriranno supporto alle famiglie e occasioni di confronto sui temi legati alla crescita dei bambini, come l’alimentazione e lo sviluppo del linguaggio. Infine, sono previsti laboratori creativi di manipolazione e grafico-pittorico rivolti a bambini, genitori, nonni, e altre figure di riferimento della famiglia per stimolare la creatività e la fantasia, favorire il controllo delle emozioni e migliorare la comunicazione con gli adulti.

L’amministrazione comunale di Nocera Umbra ha voluto ringraziare l’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, il Kiwanis di Foligno e tutti i soggetti coinvolti “per il loro impegno nell’arricchire l’offerta formativa a beneficio delle future generazioni”.