“Buongiorno Ceramica”: a Gualdo Tadino un week-end con eventi, artisti e collezioni uniche

Il Comune di Gualdo Tadino aderisce a “Buongiorno Ceramica”, il lungo week-end della ceramica italiana promosso dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che presenta due giorni ricchi di appuntamenti che animeranno la città.

Sabato 17 maggio alle 10.30 ad inaugurare la kermesse presso il Museo Civico Rocca Flea ci sarà la mostra collettiva “Forme di terra e Fuoco. L’artigianato ceramico di Gualdo Tadino tra innovazione e tradizione”, con Marco Bisciaio Potterfly, Federica Dragoni, Cinzia Garofoli, Danilo Passeri, Maurizio Tittarelli Rubboli, Stefano Zenobi.

Un viaggio affascinante nella storia e nell’evoluzione dell’artigianato ceramico di Gualdo Tadino, tra antiche tecniche, saperi tramandati e creazioni contemporanee. Durante l’inaugurazione sarà proiettato il video-clip realizzato per la comunicazione social, a cura di Phototales, “Gualdo Tadino e la ceramica”.

A seguire, alle ore 11, a cura di Gabriele Passeri, presentazione del libro di Guido Gherardi, professore di Logica all’Università degli Studi di Bologna, “Piatti d’Amor Pinti. Alla ricerca del rap aulico”.

La pubblicazione nasce dall’ispirazione suscitata dalla visita al Museo Opificio Rubboli di Gualdo Tadino. In particolare, due piatti ornamentali in ceramica a lustro raffiguranti una dama e un cavaliere in stile rinascimentale hanno acceso nel professore di Logica il desiderio di esplorare la tecnica artistica e l’atmosfera metafisica e artigianale di Gualdo Tadino, trasformando questa suggestione in un poema.

A completare il programma del sabato mattina la visita guidata al Museo Opificio Rubboli, condotta da Maurizio Tittarelli Rubboli, erede della tradizione ceramica della storica manifattura gualdese e curatore del Museo, che condurrà i visitatori alla scoperta dei segreti della maiolica a lustro.

Sabato pomeriggio, dalle 16 alle 18, anche i più piccoli saranno coinvolti con una bella esperienza di laboratorio creativo dal titolo “Le mani in pasta”, che sarà condotto dal maestro artigiano Stefano Zenobi presso la Mediateca, in via Soprammuro.

Domenica 18 alle 11, taglio del nastro e presentazione della donazione “Pallitti – Luzi”, presso il Museo della Ceramica – Centro Culturale Casa Cajani, una prestigiosa collezione di opere in maiolica antica tra XVI e XVIII secolo, provenienti dal Centro Italia, che arricchisce la sezione dedicata ai manufatti prodotti in altre città della ceramica, a testimonianza della vitalità e degli scambi culturali che da sempre caratterizzano l’artigianato ceramico di Gualdo Tadino.

L’acquisizione sarà presentata dagli esperti di ceramica Mario Becchetti e Gabriele Passeri, che hanno studiato la collezione e coordinato l’attività di musealizzazione.

Il weekend è inoltre animato dall’iniziativa “Botteghe ceramiche aperte”: Ceramiche Garofoli di Cinzia Garofoli, Ceramiche d’arte Stefano Zenobi, Anna Ceramiche Gambucci, disponibili ad accogliere tutti coloro che desiderano sapere di più sull’artigianato ceramico della città.

Per tutto il weekend è possibile ammirare le ceramiche artistiche storiche che fanno parte del progetto “Gualdo Tadino un Museo diffuso della ceramica”, visitando dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 l’itinerario che comprende il Museo Civico Rocca Flea, il Museo della Ceramica Casa Cajani e il Museo Opificio Rubboli.

PROGRAMMA

Sabato 17 maggio

10:30 | Museo Civico Rocca Flea – Inaugurazione della mostra collettiva “Forme di terra e Fuoco. L’artigianato ceramico di Gualdo Tadino tra innovazione e tradizione”. Marco Bisciaio Potterfly |Federica Dragoni | Cinzia Garofoli | Danilo Passeri | Maurizio Tittarelli Rubboli | Stefano Zenobi |

11:00 | Museo Civico Rocca Flea – Presentazione del libro “Piatti d’Amor Pinti. Alla ricerca del rap aulico” di Guido Gherardi, a cura di Gabriele Passeri.

12:00 | Museo Opificio Rubboli – Alla scoperta della maiolica a lustro. Visita guidata a cura di Maurizio Tittarelli Rubboli

16:00 – 18:00 | Mediateca, via Soprammuro – Laboratorio creativo per bambini “Le mani in pasta” condotto dal maestro artigiano Stefano Zenobi.

Domenica 18 maggio

11:00 | Museo della Ceramica Casa Cajani – Taglio del nastro alla presenza delle autorità e presentazione della donazione “Pallitti – Luzi”, una collezione di opere in maiolica antica presso il Museo della Ceramica – Centro Culturale Casa Cajani, presentata dagli esperti Mario Becchetti e Gabriele Passeri.

Tutto il weekend

“Botteghe ceramiche aperte” – Vuoi vedere gli artigiani all’opera, acquistare dei manufatti e saperne di più sulla ceramica di Gualdo Tadino? Ceramiche Garofoli di Cinzia Garofoli: sabato 15:30-20:00; domenica 10:00-13:00; 15:30-20:00 ; Ceramiche d’Arte Stefano Zenobi: sabato 8:30-12.300; 15:00-19.00 ; Anna Ceramiche Gambucci: sabato 9:00-13.00; 16:00-19.30; domenica 9:00 -13.00; 16:00-19.30

Visita al percorso “Gualdo Tadino un Museo diffuso della ceramica” comprendente il Museo Civico Rocca Flea, il Museo della Ceramica Casa Cajani e il Museo Opificio Rubboli.