“Scopri l’Umbria, in tutti i sensi”, la nuova campagna estiva punta su emozioni e autenticità

Dopo “Il Mare dell’Umbria” e “Cuori in volo”, la Regione Umbria torna a raccontarsi con una nuova campagna nazionale che mette al centro l’esperienza autentica e multisensoriale del viaggio.

Presentata ufficialmente a Milano, nella suggestiva cornice del Museo Poldi Pezzoli, la campagna pubblicitaria firmata dall’agenzia Armando Testa si sviluppa sotto il claim evocativo “Scopri l’Umbria, in tutti i sensi”, ponendo l’accento sul turismo esperienziale come vera cifra distintiva dell’estate 2025.

Vista, olfatto, udito, gusto e tatto diventano le porte d’accesso per conoscere e vivere davvero una regione che non è più solo terra di passaggio, ma destinazione da esplorare lentamente, con lo sguardo rivolto all’autenticità e al benessere interiore e in cui magari decidere di fermarsi a vivere.

Protagonisti della narrazione sono i “cuori verdi”, emoticon nate dalle immagini condivise online dai viaggiatori, che si trasformano in simboli tangibili dell’emozione.

Nel concept della campagna, questi cuori attraversano borghi, paesaggi e colline umbre, per poi atterrare nei gesti e nelle esperienze di un gruppo di amici in viaggio: un invito diretto a vivere l’Umbria, non solo a visitarla.

“La nostra è una regione dove si cammina, si respira, si ascolta. Si scoprono paesaggi, silenzi, sapori. Si tocca la storia viva delle nostre tradizioni, si guarda lontano da crinali che sanno di libertà”, ha detto l’assessore regionale al Turismo Simona Meloni, illustrando i contenuti della campagna davanti a numerosi giornalisti delle principali testate italiane. “Non basta un giorno o due per scoprire davvero l’Umbria: occorre tempo, e soprattutto disponibilità ad abbandonarsi alla sua autenticità”.

La strategia regionale si fonda su un’idea di turismo identitario e sostenibile, che trasforma il soggiorno in esperienza profonda e, in alcuni casi, persino in scelta di vita.

Le direttrici principali della campagna saranno i cammini spirituali – con particolare attenzione al Giubileo e al centenario francescano del 2026 – i borghi silenziosi, le eccellenze agroalimentari, e i grandi eventi culturali e festival che animeranno la stagione estiva.

Durante l’incontro milanese sono stati anche proiettati gli spot televisivi principali da 30’’ e i tre soggetti da 15’’ che raccontano l’incontro tra il mondo virtuale e quello reale, con un tono leggero ma ricco di suggestioni.

Filo conduttore della campagna promozionale che accompagna le immagini per le televisioni, i materiali destinati alla stampa nazionale e le affissioni previste nei principali snodi viari nazionali, è un invito coinvolgente: Guarda. Inspira. Ascolta. Gusta. Tocca. Un crescendo di suggestioni che culmina nel claim “Scopri l’Umbria, in tutti i sensi”.

La campagna è pianificata su tv, radio, web, affissioni e in formati speciali pensati per grandi stazioni ferroviarie e aeroporti.

A completare il progetto, una campagna multisoggetto dedicata a cinque aree specifiche della regione (Valnerina, Trasimeno, Tuderte, Gubbio & Gualdo e Orvietano), in cui il concept delle esperienze sensoriali viene declinato in chiave territoriale, per offrire percorsi ancora più immersivi e personalizzati.