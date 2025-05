Unitre, a Costacciaro un viaggio nel cuore dell’antica Roma

Un coinvolgente incontro alle radici della Civiltà Romana ha caratterizzato l’ultimo appuntamento dell’Unitre Parco del Monte Cucco, intitolato “Sulle Tracce della Storia: siamo tutti cittadini romani”. Una lezione che ha offerto ai presenti una prospettiva inedita sui diritti, i vantaggi e i privilegi che definivano la cittadinanza romana agli albori dell’egemonia di Roma.

A condurre questa interessante analisi è stato il dottor Luisito Sdei, che ha saputo animare la discussione attorno al complesso processo di integrazione delle genti italiche sottomesse al dominio di Roma. Una integrazione che, con l’introduzione di nuove leggi, riti e costumi, non fu indolore né uniforme, seppure modulata in base alla natura del legame stretto con gli interessi di Roma.

In questo scenario la lezione ha distinto chiaramente tra le popolazioni sottomesse, vinte sul campo di battaglia e costrette ad accettare le severe condizioni imposte dal Senato che si arrogava il controllo sul territorio e sui suoi abitanti, e le popolazioni federate legate a Roma da vigenti trattati di alleanza e non belligeranza.

Queste ultime, pur mantenendo una certa autonomia amministrativa e la proprietà dei loro territori, come nel significativo caso di Gubbio, erano tenute a fornire supporto militare in cambio, sotto la supervisione politica romana, di protezione, configurando così un sistema di alleanze strategiche per l’Urbe.

Un focus specifico ha riguardato poi la condizione dei centri italici sottomessi durante l’espansione romana nella penisola ed elevati al rango di municipi.

Proprio il cuore dell’Appennino umbro-marchigiano, dove si estende il Parco del Monte Cucco, annoverava importanti realtà lungo la vitale via consolare Flaminia, come Helvillum (l’odierna Fossato di Vico) e Suillum (Sigillo), municipi che godevano di autogoverno e dove i loro cittadini acquisivano importanti diritti economici e familiari in virtù dello ius commercii e dello ius conubii, pur rimanendo esclusi dalla piena partecipazione politica per via della non concessione dello ius suffragii.

È qui, ha evidenziato Luisito Sdei, che emerge un aspetto cruciale del rapporto tra Roma e le popolazioni italiche centrali poiché la concessione di questi diritti, seppur parziale, rappresentò una mossa politica, strumentale e funzionale, da parte di Roma, ovvero integrare economicamente e socialmente le élite locali, pur negando loro il pieno potere politico, contribuì a creare un consapevole senso di appartenenza smorzando, al tempo stesso, potenziali resistenze. In questa ottica, la Flaminia, arteria vitale, non fu solo una via di comunicazione e commercio, ma anche un potente veicolo di romanizzazione.

Altro elemento chiave per la romanizzazione fu l’obbligo, per tutti i socii italici, di provvedere alla creazione di contingenti militari, fattore che rappresentò un vantaggio strategico inestimabile per Roma, il cui esercito, già nel III secolo a.C., vedeva una significativa componente di alleati italici. Questa partecipazione militare non solo rafforzava le legioni romane, ma creava anche un senso di condivisione di un destino comune, sebbene in un contesto di disparità di potere.

La lezione ha inoltre messo in luce come la diversità delle condizioni giuridiche e sociali applicate ai vari popoli sottomessi fosse una tattica deliberata per impedire la formazione di coalizioni anti-romane, incarnando la pragmatica strategia del divide et impera.

In conclusione il relatore ha sottolineato come il processo di romanizzazione, ben anteriore alla successiva integrazione politica, fu significativamente accelerato dalla rapida adesione delle classi dirigenti locali al modello romano e come il pragmatismo politico di Roma, capace di preservare le identità locali integrandole nelle nuove strutture di potere, fu fattore determinante per il successo di una lunga e complessa trasformazione.

La romanizzazione, quindi, non fu la semplicistica imposizione di un modello politico e amministrativo quanto un dinamico coinvolgimento culturale seppure connotato, spesso coercitivamente, come un incontro tra civiltà. Elementi strumentali che hanno lasciato una trama indelebile nel tessuto storico e culturale dell’Italia centrale, i cui echi risuonano ancora oggi.

L’incontro di Costacciaro, promosso da Unitre – Parco del Monte Cucco, ha rappresentato un’interessante occasione per riscoprire queste radici profonde.

Prossimo appuntamento con il corso “Sulle Tracce della Storia – i Longobardi” si terrà a Scheggia il 30 giugno.