“Giornata della Legalità 2025”, iniziativa partecipata al Teatro Talia di Gualdo Tadino.

Si è svolta con grande partecipazione e successo, nella mattinata di lunedì 19 maggio al Teatro Talia di Gualdo Tadino, la “Giornata della Legalità 2025”, promossa dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”.

Un evento di alto valore civico ed educativo, che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici del territorio in un confronto vivo e sentito sui temi della legalità, dei diritti, della giustizia sociale e dell’educazione civica. Un’occasione importante per stimolare nei più giovani un senso profondo di responsabilità, rispetto delle regole e partecipazione attiva alla vita democratica.

Presenti all’iniziativa il sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, l’assessore all’Istruzione, Welfare e Cultura Gabriele Bazzucchi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Angela Codignoni, il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” Renzo Menichetti, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia Sergio Sottani, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alessia Raponi e la direttrice di TRG Media Cinzia Tini in qualità di moderatrice.

Durante l’evento gli studenti delle scuole medie “Franco Storelli” e dell’IIS “Raffaele Casimiri” hanno dato vita a riflessioni, domande e interventi di grande maturità e consapevolezza, dimostrando interesse, attenzione e rispetto verso i temi trattati e gli ospiti presenti.

“La cultura della legalità si costruisce con l’esempio e con l’educazione – ha detto Massimiliano Presciutti – Oggi abbiamo visto una comunità scolastica partecipe, sensibile ed attenta a questa iniziativa. Questo ci inorgoglisce. Ringrazio tutti i partecipanti ed in modo particolare il Procuratore, dottor Sottani per la sua presenza a Gualdo Tadino”.

Una giornata intensa, ricca di spunti e testimonianze, che ha dimostrato quanto sia fondamentale investire in progetti educativi in grado di lasciare un segno concreto nei percorsi di crescita dei ragazzi.

“Posso dire, a nome dell’intera Commissione per le Pari Opportunità – ha dichiarato Alessia Raponi – di essere molto soddisfatta dello svolgimento e della riuscita di questa giornata, che ha dato rilievo ad un tema sociale importante come quello della legalità e della giustizia. È stata un’occasione per far comprendere ai ragazzi presenti quanto sia fondamentale crescere con un forte senso civico, di responsabilità e giustizia per divenire persone affidabili, credibili e corrette verso l’intera comunità. Gli ospiti hanno espresso il loro apprezzamento per l’organizzazione e per il comportamento dei ragazzi, che si sono mostrati interessati, attenti e disciplinati. Il Procuratore Generale della Repubblica è stato un ospite ineccepibile, che ha manifestato tutto il suo valore professionale e umano nella continua disponibilità a interagire con loro”.

L’assessore Gabriele Bazzucchi ha infine sottolineato l’importanza di continuare a proporre iniziative come questa, capaci di incidere concretamente nella formazione delle nuove generazioni e di trasmettere valori fondanti per una cittadinanza attiva e consapevole: “Un‘iniziativa di grande valenza formativa e didattica, che ha visto il dottor Sergio Sottani dialogare attivamente con gli studenti delle scuole presenti. Una giornata utile per stigmatizzare l’importanza della cultura della legalità, dell’educazione civica, della giustizia sociale e della tutela dei diritti in ogni campo della società civile”.