Riduzione perdite idriche, Umbra Acque sostituisce i contatori e completa i lavori a Palazzo Mancinelli e Vaccara

Proseguono in tutto il territorio di Gualdo Tadino gli interventi di riduzione delle perdite idriche da parte di Umbra Acque.

L’opera di efficientamento della rete è sostenuta anche grazie ai fondi del PNRR e, a partire da lunedì 26 maggio, prenderà il via anche la campagna di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua, che interesserà progressivamente tutte le zone della città.

La sostituzione riguarderà i misuratori più datati e avverrà secondo un calendario che toccherà ogni giorno diverse vie. Gli interventi saranno preceduti da volantini informativi distribuiti nelle aree interessate, in modo da garantire la piena informazione degli utenti.

Grazie a questo ampio programma di ammodernamento, il servizio idrico sarà reso più efficiente e affidabile, migliorando anche la possibilità per gli utenti di effettuare la lettura e autolettura dei propri consumi in modo semplice e trasparente.

Le operazioni verranno effettuate da personale della società A&G Riscossioni S.p.A., incaricata da Umbra Acque, che sarà facilmente riconoscibile grazie a specifici contrassegni sui veicoli e sull’abbigliamento di servizio.

La sostituzione sarà gratuita e non comporterà alcun addebito né lavori sull’impianto privato. La presenza dell’utente non è necessaria, salvo nei casi in cui il contatore sia installato all’interno di proprietà privata: in quel caso sarà necessario consentire l’accesso agli operatori.

Durante l’intervento sarà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica, della durata di pochi minuti. Nelle settimane successive alla sostituzione, ogni utente riceverà una comunicazione contenente la documentazione fotografica del vecchio e del nuovo contatore, inclusi i valori numerici e la matricola.

Per informazioni o chiarimenti i cittadini possono contattare:

Call Center gratuito da rete fissa: 800 00 55 43

Da telefono cellulare: 075 501 43 01

Per segnalare eventuali guasti: Numero Verde 800 25 04 45 (attivo 24 ore su 24)

“Gli interventi in corso in tutto il territorio comunale rappresentano un passaggio fondamentale per la qualità del servizio idrico a Gualdo Tadino – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – A tal proposito informiamo i cittadini che ci potranno essere alcuni disagi temporanei, di cui ci scusiamo sin da ora, ma, una volta completati, questi lavori porteranno benefici duraturi come nuove condotte, infrastrutture ammodernate e il rifacimento del manto stradale, oltre ovviamente all’abbattimento delle dispersioni idriche.

“È quanto già accaduto, ad esempio, a Palazzo Mancinelli e Vaccara – prosegue Presciutti – dove, a seguito degli interventi effettuati, si è ottenuta una riduzione delle perdite pari a 11 litri al secondo. Questo dimostra concretamente la bontà e l’efficacia delle azioni intraprese da Umbra Acque, che ringrazio per il lavoro che sta realizzando. Ricordo che anche questi interventi sono possibili grazie a fondi provenienti anche dal PNRR. A tal proposito, sottolineo che tutti i cantieri finanziati con fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza a Gualdo Tadino stanno procedendo al meglio e sono in corso di realizzazione”.

Il Comune di Gualdo Tadino e Umbra Acque restano a disposizione per ogni ulteriore aggiornamento o informazione sui prossimi interventi che interessano la città.