Valtopina, studentesse premiate a Perugia per la ricerca su Fernando Picchiarelli

Mercoledì 21 maggio, nella Sala dei Notari di Perugia, si è tenuta la premiazione del concorso per le scuole secondarie di primo e secondo grado promosso dall’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti sezione di Perugia, che da anni collabora con l’Ominicomprensivo di Nocera Umbra, per promuovere la memoria dei tragici fatti che hanno colpito i militari italiani durante la seconda guerra mondiale all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre.

Il gruppo di lavoro, formato dalle alunne della classe 3D della Scuola Secondaria di Primo Grado di Valtopina, Ginevra Armillei, Noa D’Arago, Viola Ornelli e Luna Andrea Piermatti, è stato premiato con una Menzione Speciale per la ricerca sulla vicenda di Fernando Picchiarelli di Valtopina, giovane militare dell’esercito italiano scampato all’eccidio della Divisione Acqui a Cefalonia e deportato nei campi di lavoro in Germania.

Le alunne hanno lavorato sulle memorie e sulle fonti storiche fornite dal figlio Giancarlo Picchiarelli, per produrre una presentazione che è stata commentata pubblicamente da loro stesse e mostrata durante l’evento.

“Il ringraziamento va al signor Giancarlo Picchiarelli per il concreto aiuto nell’attività di ricerca e per il supporto organizzativo, all’ANEI nella persona del presidente dottor Marco Terzetti, per la preziosa attività educativa ai valori e all’impegno civile che dedica alle giovani generazioni”, sottolinea in una nota l’Istituto Omnicompresivo.