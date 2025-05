Un’area verde e una serra scolastica a Sigillo grazie al progetto “Click To Be Green” di Italgas

Due importanti interventi di riqualificazione urbana sono stati inaugurati a Sigillo grazie alla collaborazione con Italgas, nell’ambito del progetto nazionale “Click To Be Green”.

L’iniziativa ha portato alla creazione di un’area verde con 50 nuove alberature in via Pietro Nenni e alla realizzazione di una serra didattica presso l’Istituto Comprensivo di via Umbria.

In via Pietro Nenni, i lavori hanno interessato un’ampia zona pubblica dove sono stati messi a dimora 50 alberi, appartenenti principalmente al genere Quercus (tra cui Quercus Cerris e Quercus Robur). Gli alberi sono stati scelti per il loro valore ambientale e la capacità di migliorare la qualità dell’aria, contrastare le isole di calore e potenziare la biodiversità urbana.

Presso l’Istituto Comprensivo è stata invece installata una serra a casetta, recintata e completamente attrezzata, dove gli studenti potranno avvicinarsi alla coltivazione diretta e sperimentare i principi dell’agricoltura sostenibile. Il progetto, che rientra nel programma “Orti didattici”, arricchisce l’offerta educativa e stimola nei giovani una maggiore consapevolezza ambientale, attraverso l’esperienza concreta e il contatto diretto con la natura.

La serra è stata realizzata su un terreno donato dagli eredi di Celestino Bastianelli al Comune di Sigillo, che lo ha concesso in uso gratuito alla scuola. Per questo, in occasione dell’inaugurazione, l’area è stata intitolata ufficialmente a Celestino Bastianelli, come gesto di riconoscenza e memoria verso il suo lascito.

Entrambe le iniziative si inseriscono nel quadro più ampio del progetto “Click To Be Green”, promosso da Italgas in collaborazione con le società di vendita del gas.

Il programma integra l’uso delle tecnologie digitali, attraverso i servizi “Click To Gas”, per rendere più efficienti e sostenibili i processi di preventivazione, allaccio e attivazione delle forniture di gas. Questo approccio consente di ridurre le emissioni di anidride carbonica, promuovendo al tempo stesso benefici tangibili per le comunità locali.

“Il Comune di Sigillo partecipa con grande orgoglio e profonda soddisfazione a questo progetto – ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi – che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola, impresa e cittadini, offrendo agli studenti dell’Istituto Comprensivo un laboratorio vivo di educazione alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente, ma anche dei rapporti umani.”