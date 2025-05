Andrea Fiorani e Giulia Turchetti vincono La Sfacchinata di Gualdo Tadino

“La Sfacchinata” conquista tutti. Quasi 300 gli atleti al via della gara podistica di Gualdo Tadino su percorso veloce di 10,1 km, giunta alla sua 34° edizione.

La perfetta macchina organizzativa dell’Atletica Taino è stata premiata da una grande risposta in termini di partecipazione per una bellissima giornata di sport.

“Voglio fare un sentito ringraziamento a tutti gli atleti in gara per aver scelto la nostra Sfacchinata in questa bella domenica di fine maggio – le parole del presidente dell’Atletica Taino Mario Procacci – Grazie anche ai nostri sponsor, all’Amministrazione Comunale, all’Unitalsi e a tutta la nostra squadra che oggi, con circa 70 persone tra chi ha corso e chi ha aiutato nell’organizzazione, ha risposto alla grande per rendere possibile la riuscita di questo evento”.

Primo classificato Andrea Fiorani del G. Pd. Fano Corre L. Tonelli con il tempo di 34’10’’ (media 3:23 min/km), accolto da un grandissimo applauso dalla folla presente sulla linea del traguardo, così come la prima classificata tra le donne, Giulia Turchetti della Atl. Capanne che ha chiuso in 39’53’’ (media 3:57).

“Avevo già fatto la Sfacchinata in passato ma era la prima volta che correvo sul nuovo percorso veloce – le prime parole all’arrivo di Andrea Fiorani – Oggi il vento l’ha fatta un po’ da padrone però bel percorso, bella la festa e l’organizzazione. Avendo parenti qui a Gualdo Tadino per me questa è quasi come la gara di casa e quindi la sento molto e penso che ritornerò anche il prossimo anno. La partenza è stata un po’ controllata, anche perché abitando a Fano non conoscevo i miei avversari. Poi sapevo di averne ed ho sfruttato la prima parte di gara in discesa per prendere quei 50-60 metri di vantaggio che poi mi sono portato fino all’arrivo”.

Grande la soddisfazione al traguardo anche per Giulia Turchetti: “Bellissima gara e grandissima soddisfazione essere arrivata prima, anche perché è la prima volta che vinco ed era anche la prima volta che facevo questa gara. Quindi un ottimo risultato anche inaspettato, perché non pensavo di essere la prima donna e quando sono arrivata ai -100 metri e mi hanno detto dai sei tu la prima ho provato una fortissima emozione. Ho avuto sensazioni molto positive sin dall’inizio, con una partenza un po’ controllata per evitare di bruciarmi subito, poi sentivo di stare bene e ho aumentato ma senza neanche guardare il cardiofrequenzimetro. Sono molto contenta per questa vittoria perché è il risultato del lavoro di una stagione e la dedico anche a Sauro Mencaroni che è il mio allenatore. Voglio anche fare i complimenti alla Taino per l’ottima organizzazione”.





















.

Lo start alle 9.30 da Piazza Martiri della Libertà, dopo un minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti, è stato dato dal sindaco Massimiliano Presciutti, accompagnato dall’assessore Jada Commodi, e con la benedizione di Don Kleber, con gli atleti che, dopo aver percorso l’anello del centro storico, si sono involati in discesa per via F. Storelli in direzione San Rocco.

Quindi, il passaggio per Canale, poi il suggestivo percorso della Antica Via Flaminia fino al quartiere Biancospino e poi l’arrivo in Via Cavour dove Andrea Fiorani e Giulia Turchetti hanno potuto esultare con le braccia al cielo.

Il podio assoluto maschile è stato completato da Nicola Pirilli della TX Fitness con 34’28’’ e da Filippo Buoncompagni della Pietralunga Runners con 34’40’’.

Nel podio assoluto femminile secondo piazzamento per Maria Vittoria Mari della Atletica Urbania con 40’35’’, seguita da Sara Cortona della Atletica Il Colle con 41’06’’.

Gli assoluti sono stati premiati dall’assessore Jada Commodi e dall’a.d. di Grifo Latte Carlo Catanossi, mentre le nove categorie maschili e le quattro femminili, dalle ragazze e dai ragazzi dell’Atletica Taino.

Infine il presidente Mario Procacci ha premiato le cinque società per numero di classificati: Atletica Winner Foligno, Podistica Avis Fabriano, Pietralunga Runners, Assisi Runners, Atletica Il Colle.

A tutti i partecipanti, il pacco gara con una bottiglia ed un bicchiere Birra Flea, main sponsor dell’evento insieme a Motus e Fazi Carni.

Prossimo appuntamento organizzato dall’Atletica Taino è per domenica 13 luglio a Valsorda con la “Tra i Monti de Gualdo” di 10 km, valida per il campionato regionale Fidal di corsa in montagna Assoluti e Master, ed il “Valsorda Trail” di 20 km (D+900 mt), 3′ Memorial Antonio Fabi, oltre alla “Camminata Ecologica”, in collaborazione con il CAI di Gualdo Tadino.