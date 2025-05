Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, chiusura del progetto Erasmus Plus con studenti e istituzioni

Si è svolta a Gualdo Tadino la cerimonia conclusiva del progetto denominato “Erasmus Plus Progetto K122 – Sch Schort Term Learning Mobility of Pupils Name of the Project: Let’s Fly High“.

L’evento si è tenuto venerdì scorso presso la sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, Angela Codignoni, della direttrice amministrativa Francesca Casella, del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e dei docenti referenti.

L’iniziativa, aperta al pubblico, è stata un momento di condivisione delle esperienze vissute da docenti e studentesse e studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli”, che lo scorso febbraio hanno partecipato al soggiorno in Francia.

Gli alunni, rappresentati da Donald Spennacchio, Lucrezia Depretis, Caterina Provvedi, Francesco Fazi, Sofia Angelini e Salwua Moussaddek, hanno esposto i vari aspetti del Progetto, da quelli più tecnici a quelli culturali ed artistici, e hanno raccontato le tante emozioni legate a questa importantissima esperienza.

La dirigente, dopo aver ringraziato i genitori per la loro preziosa presenza, ha sottolineato il grande valore educativo e umano del Progetto e l’impegno dell’Istituto nel percorso di internazionalizzazione, frutto della collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica (dirigenza, segreteria, corpo docenti, alunni e famiglie), “nonché il grande orgoglio di essersi accreditati presso un’istituzione importante e prestigiosa come quella del Programma Erasmus“, sottolineano dal Comprensivo.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare la seconda fase del Progetto, che porterà in Irlanda otto docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per attività di “job shadowing” e per approfondire sul campo le competenze di lingua inglese.

Il sindaco Presciutti ha evidenziato, dal canto suo, l’importanza del sentirsi cittadini europei, con tutti i valori che questo concetto porta con sé. Le autorità hanno poi consegnato ai ragazzi gli attestati di riconoscimento.



“Una grande sinergia, dunque, volta alla condivisione di quei valori che possono e devono costruire ponti di pace, in un’epoca in cui divisioni e guerre sono dietro l’angolo“, concludono dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino.