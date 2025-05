“I semi di Kida”, premiato ad Assisi il libro di Luca Fazi dedicato a Sabrina Passeri

Importante riconoscimento ottenuto dal volume “I semi di Kida”, l’opera letteraria nata nel 2023 per omaggiare la generosità di un’anima straordinaria come quella di Sabrina Passeri, volontaria Unitalsi e VIP Perugia, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tantissime persone.

Il libro è stato infatti premiato domenica 25 maggio durante la cerimonia conclusiva del Premio Letterario e Artistico Internazionale “Pensieri Creativi Città di Assisi”, presso l’Hotel Cenacolo.

Il volume dello scrittore gualdese Luca Fazi ha ricevuto la targa come Menzione Speciale inerente ai romanzi editi, riuscendo così a rientrare tra i primi cinque posti di una sezione in cui figuravano ben 130 libri in gara di altissimo livello.

“È senza dubbio una bellissima soddisfazione – ha commentato l’autore – anche perché l’opera, in qualità di romanzo, era all’esordio assoluto in un premio letterario. Già essere rientrati tra i dodici finalisti, con una partecipazione così ampia per quantità e soprattutto qualità, poteva rappresentare un ottimo risultato… Invece il testo è andato oltre le aspettative”.

L’opera, contenente il racconto che vede Sabrina come unica protagonista e il cui ricavato è destinato all’Associazione “Correre a Perdifiato – insieme contro la Fibrosi Cistica”, è impreziosito dagli aneddoti, le toccanti testimonianze e i ricordi redatti da chi ha condiviso con lei gran parte della sua esistenza.

A dir poco emozionante la dedica del marito Fausto Chiocci, così come i pensieri dei clown di corsia, degli amici dell’Unitalsi, del dottor Giuseppe Musmeci e dell’amica Fabiola Pecci.

“Mi preme ringraziare tutte le persone che hanno valorizzato questo volume – sottolinea Luca Fazi – a partire da Fausto Chiocci che ha dato l’anima per sostenere questa importante iniziativa, e poi chi è stato con me durante la presentazione ufficiale avvenuta al teatro Talia. Quindi la presidente Vip Perugia Monia Mattiacci, Daniele Anastasi come presidente Unitalsi e Fabiola Pecci. Una serata magica, oltretutto condotta magistralmente dalla talentuosa Elisabetta Scassellati. Il ringraziamento più sentito, tuttavia, va alle tantissime persone che hanno acquistato il libro già prima che uscisse in libreria, portandoci ad aumentare di gran lunga le stampe previste in un primo momento”.

Dell’opera sono rimaste ormai le ultime copie. Chi fosse interessato ad averne una, può richiederla all’editore Diadema (Mario Fioriti), oppure contattando Fausto Chiocci o lo stesso autore Luca Fazi.