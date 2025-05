Gualdo Tadino svela il cartellone estivo 2025, grandi nomi ed eventi nazionali

Sarà un’estate ricca di appuntamenti quella che attende Gualdo Tadino nei prossimi mesi.

Tra gli eventi di punta spiccano il concerto della Premiata Forneria Marconi, in programma il 9 agosto nella cornice naturale della Valsorda, tappa del festival Suoni Controvento, la serata-evento con Teo Mammucari e la trasmissione RAI Lo Spaesato, che andrà in scena il 25 giugno al Teatro Don Bosco, portando visibilità nazionale alla città. A questi si aggiungono i Campionati Italiani di Tiro con la Balestra, che il 5 e luglio vedranno sfilare e competere in città numerose compagnie, e l’appuntamento con i 45 anni del Gruppo Sbandieratori di Gualdo Tadino.

Questi sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone svelato martedì 27 maggio nella Sala Consiliare del Municipio, durante la presentazione ufficiale della Programmazione Estiva degli Eventi 2025, promossa dal Comune di Gualdo Tadino. Il calendario, ancora aperto a integrazioni per qualche giorno, accompagnerà cittadini e turisti da inizio giugno a settembre con iniziative di ogni genere, pensate per tutti i gusti e le età.

A illustrare la programmazione sono stati il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, che hanno posto l’accento sul valore condiviso dell’iniziativa, costruita con il contributo di associazioni, Pro Loco, attività economiche e numerose realtà del territorio. La stagione prenderà ufficialmente il via l’1 e 2 giugno con il Palio di Primavera, evento legato ai Giochi de le Porte che ogni anno apre simbolicamente l’Estate Gualdese.

Dal 26 al 29 giugno le vie del centro storico saranno animate dallo Street Food Festival, un percorso del gusto che coniuga sapori, musica dal vivo e convivialità. Il cartellone proseguirà poi con una lunga serie di eventi: spettacoli teatrali, concerti, dj set, eventi per bambini e famiglie come le serate “Lune-di’ Stelle” curate dalle associazioni Educare alla Vita Buona e Fleheart presso l’Oratorio Don Bosco, iniziative legate al mondo dei Giochi de le Porte, tornei sportivi, escursioni, passeggiate ecologiche, rassegne cinematografiche come “Lumière – Calici di Cinema” alla Rocca Flea e un’ampia proposta enogastronomica, e l’appuntamento consueto con le sagre e le feste paesane.

Ad arricchire ulteriormente la programmazione ci saranno anche lo spettacolo motociclistico freestyle organizzato dal Motoclub Gualdo Tadino (19 e 20 luglio), la finale di Miss Rocchetta Bellezza Umbria nell’ambito del concorso Miss Italia (7 agosto), il Festival di San Biagio (21, 24, 28 e 30 agosto) e i concerti di Grazia Di Michele in piazza Martiri (12 agosto) e di Eleonora Bianchini alla Rocca Flea (26 agosto).

In questo ambito ci sarà anche la serata-evento per i 10 anni di Gualdo News che si terrà in piazza Mazzini giovedì 21 agosto.

Proprio la Rocca, tra fine luglio e inizio agosto, sarà anche la sede della rassegna teatrale estiva “Gualdo È Donna”, progetto curato da Daniele Gelsi e sostenuta da Fondazione Perugia, dove andranno in scena due o tre spettacoli di grande livello i cui titoli sono ancora top secret.

Il sindaco Presciutti, nel ringraziare gli assessori Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi per il lavoro svolto, ha sottolineato che “la programmazione, senza sovrapposizioni, ci rende attrattivi per tutti i gusti e le età con tanti eventi differenti che renderanno l’estate gualdese appassionante e coinvolgente. Non mancheranno gli eventi di grande qualità con tante iniziative che si svolgeranno nel centro storico, un luogo a cui teniamo particolarmente come amministrazione e che stiamo sostenendo concretamente anche attraverso specifiche misure, come i bandi usciti nei mesi scorsi, che stanno riscuotendo successo e trovano conferma nelle imminenti inaugurazioni di nuove attività. Il calendario nasce da un dialogo costante con le realtà cittadine, senza gravare sulle attività economiche locali, grazie anche al sostegno di Fondazione Perugia, Regione Umbria e GAL”.

L’assessore Bazzucchi ha aggiunto che “sono stati stanziati 21.000 euro per supportare le iniziative nelle tre piazze principali della città. La programmazione è armonica, varia e partecipata, con una forte attenzione all’accessibilità e alla qualità. Ringrazio tutte le associazioni, gli uffici comunali e Propaganda Studio, che curerà la comunicazione della rassegna”.