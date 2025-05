Torna “Scopriamo Nocera”, due giorni di arte, musica e cultura nel cuore della Città delle Acque

A Nocera Umbra sabato 7 e domenica 8 giugno torna la terza edizione di “Scopriamo Nocera”, l’atteso evento organizzato da Trekking Nocera Umbra che animerà il centro storico con un ricco programma culturale.

L’iniziativa, patrocinata da Comune di Nocera Umbra, Comitato FIE Umbria, Amodo Alleanza Mobilità Dolce e Pro Nocera Umbra, promette un weekend all’insegna di arte, musica, esposizioni, visite guidate, laboratori e incontri letterari, con la partecipazione di artisti e artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tra le principali attrazioni vi saranno le esposizioni di scultura di Armando Moriconi e Anna Maria Orazi, e le opere di pittori di rilievo come Leonello Proietti, Mauro Poponesi, Franco Taccogna, Carla Boccolini, Michele Sbicca, Antonio Marino, Maria Farru, Rita Piredda, Roberto Stazi e Ada Passeri. Spiccano inoltre le opere dell’artista tedesco Bernhard Gillessen e le creazioni artigianali di Fabiola Bisciaio e Gabriele Porzi.

Sabato mattina alle ore 11, presso Palazzo Dominici, la fotografa Tiziana Nanni condurrà un laboratorio creativo di collage analogico, anticipando la sua suggestiva installazione in mostra. La serata si animerà con la musica dal vivo della band The Time Machine, che si esibirà presso la location “Al Punto Giusto” in piazza Umberto I.

Domenica 8 giugno alle 10 è in programma un suggestivo Trekking Urbano guidato da David Bianchini, che accompagnerà i partecipanti lungo i vicoli medievali del centro storico, toccando tappe importanti come il Teatro Alphatenia, recentemente inaugurato, la Torre Civica, i lavatoi e la Pinacoteca. In un’ottica di mobilità dolce e sostenibile, alcuni locali privati apriranno le loro porte per ospitare una mostra itinerante.

Il pomeriggio si chiuderà con un aperitivo letterario alle ore 17 nella Sala dei Sindaci, intitolato “Tra arte, storia e poesia”. L’incontro, promosso dalla rivista culturale “Volevo Dirti”, fondata dagli scrittori Alessandra Squarta e Alfredo Francesco Caiazzo, approfondirà il valore della scrittura a mano, con l’intervento speciale della psicologa Milena Giomboni.

L’organizzazione dell’evento è affidata a Sandra Ortega, presidente di Trekking Nocera Umbra, con la collaborazione di Luisa Micheli e Barbara Bartolomei, e vede il supporto di numerosi partner locali, tra cui Csen Perugia, Il Capricorno, Visit Nocera, La Taverna di Cinicchia, We Fit, Pizzeria Pasticceria Porta Vecchia, Quartiere Porta Santa Croce, Al Punto Giusto e Live Nocera.

L’ingresso alla mostra itinerante, ospitata nelle sale storiche e nei locali privati del centro, è gratuito. La partecipazione al laboratorio creativo di collage richiede invece la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 338 9609217 o scrivere all’indirizzo email trekkingnoceraumbra@gmail.com.