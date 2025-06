Tre giorni di dialogo interdisciplinare a Nocera Umbra tra scienza, filosofia e matematica

Si è concluso con successo il convegno “In Scientia Humanitas: scoprire il passato per leggere il presente”, tenutosi dal 23 al 25 maggio nella Pinacoteca Civica di Nocera Umbra.

L’appuntamento, organizzato dall’IIS “Sigismondi” con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra nell’ambito del Progetto P-TREE, realizzato con il sostegno dell’impresa sociale “Con i Bambini”, è stata un’occasione per intrecciare saperi scientifici e umanistici in un dialogo vivo e profondo, grazie ad autorevoli voci accademiche provenienti dalle scienze matematiche, fisiche, naturali e dalle discipline umanistiche.

Il comitato scientifico, formato dai professori Giovanni Carlotti, Angelo Guerraggio e Giovanni Santucci, ha curato un programma ricco di spunti e contenuti, che ha visto la partecipazione di studiosi di rilievo del panorama nazionale e internazionale, per sviluppare un interessante dialogo interdisciplinare atto ad evidenziare l’importanza del connettere le competenze umanistiche al rigore scientifico, per una comprensione completa delle sfide contemporanee in un’epoca di crescente specializzazione e frammentazione dei saperi.

Il convegno si è aperto con la presentazione del professor Santucci e i saluti delle autorità: il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, il dirigente scolastico Leano Garofoletti e il dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Mezzanotte.

Particolarmente coinvolgenti e interessanti gli interventi dei relatori: Angelo Guerraggio (Università Bocconi), Emanuela Ughi, Primo Brandi, Anna Salvadori, Marco Mamone Capria, Anna Martellotti, Nicola Ciccoli, Giovanni Carlotti, Silvia Corezzi (Università di Perugia), Ilaria Telloni (Università di Macerata), Alberto Saracco (Università di Parma), Silvia Benvenuti (Università di Pisa), Renato Betti (Politecnico di Milano), Simone Baroni (Università di Barcellona) e Maria Rita Rossi (Liceo Scientifico Donatelli-Terni).

Spaziando dalla fisica quantistica alla geometria non euclidea, dai rapporti tra Dante e la scienza moderna fino alla storia dell’intelligenza artificiale, passando per i fondamenti storico-filosofici ed epistemologici delle principali scoperte scientifiche, ognuno di loro ha illustrato le molteplici tematiche trasversali e disciplinari che costruiscono sinergie tra i saperi.

Momento culminante dell’evento è stata la lectio magistralis del professor Guerraggio “I matematici italiani nel trentennio 1914 – 1945”, aperta alla cittadinanza e introdotta dall’esibizione della corale “Santa Cecilia” di Nocera Umbra, diretta dal maestro Simone Marcelli.

Il comitato organizzatore, composto dai professori Laura Bargagna, Leano Garofoletti, Vincenzo Romano, Giovanni Santucci e Simona Venturini, ha saputo coniugare questo ricco appuntamento culturale con il tessuto urbano, organizzando parallelamente, nel nobile Palazzo Camilli, la mostra “Spicchi e Specchi, un’esposizione interattiva di oggetti matematici” curata da Emanuela Ughi, che ha permesso in particolar modo agli alunni delle Scuole Primarie di Nocera e Casebasse, di partecipare e interagire concretamente con la matematica attraverso oggetti e installazioni.

A conclusione dei lavori il professor Santucci ha ringraziato chi ha collaborato all’iniziativa, sottolineando come gli “interventi di grande spessore, capaci di stimolare nuove visioni per la didattica” hanno suggerito “proposte operative, modelli replicabili e suggestioni metodologiche da riportare nelle aule” lasciando “in eredità non solo idee e strumenti, ma anche nuove energie e legami professionali da far crescere nel tempo”.

Numerosi i docenti che hanno partecipato all’evento per cogliere suggerimenti e modellare un apprendimento intensivo, arricchire lo scambio culturale e condividere motivazioni e innovazioni didattico-pedagogiche.

Dimostrando concreta attenzione verso la cultura e la formazione nel territorio, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa il responsabile Conad Elio Bistocchi e la Fonte Angelica, offrendo un generoso momento conviviale conclusivo, e le aziende Memolla Group di Nocera Umbra ed Ecosuntek di Gualdo Tadino, che hanno contribuito agli allestimenti del convegno.

Ringraziamenti speciali sono andati infine al professor Romano, che ha curato l’aspetto grafico del convegno, agli assistenti tecnici della scuola per il fattivo supporto ausiliario e agli stessi allievi dell’Istituto Superiore “Sigismondi” che hanno contribuito a gestire il front-office, gli allestimenti tecnologici e le riprese video delle tre giornate.