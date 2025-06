Cambio Festival festeggia 25 anni, apertura con Stefano Ruiz de Ballesteros

Cambio Festival festeggia il suo venticinquesimo compleanno con sette date che segnano un ritorno alle radici della formula originale, la world music, che coinvolgeranno, oltre ai Castelli di San Gregorio e Palazzo, anche il Comune di Spello con Villa Fidelia, per promuoverne la conoscenza e la fruizione nel segno degli eventi di qualità che da sempre sono un tratto distintivo della manifestazione organizzati dall’associazione culturale Ponte Levatoio.



Date, luoghi e protagonisti di Cambio Festival 2025 sono stati presentati nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri, sabato 7 giugno, al Castello di Palazzo di Assisi, cuore della manifestazione, dove è stato anticipato anche che Cambio Festival da quest’anno darà vita anche a una edizione invernale.

IL PROGRAMMA – L’edizione 2025 di Cambio Festival parte il 14 giugno dal Castello di San Gregorio con il concerto a ingresso libero di Stefano Ruiz de Ballesteros, che esplora le trasformazioni del pianoforte durante il Romanticismo: un viaggio musicale che attraversa salotti privati e grandi sale da concerto in un’epoca carica di passione, poesia e introspezione.

Il programma si apre con i Tre Sonetti del Petrarca di Liszt in cui la lirica del poeta incontra la forza espressiva del pianoforte. Si prosegue con pagine di Brahms e di compositori italiani, tra cui Martucci, che arricchiscono il repertorio romantico con nuove sonorità e sfumature, fino ad approdare a Chopin.



Quattro gli appuntamenti, dal 2 al 5 luglio sempre alle 21.45, al Castello di Palazzo: si parte con con Lisa Manara ft Claudio Vignali e “Lisa canta Ornella” ( Ingresso € 10,00 – Gratuito under 18), un omaggio a Ornella Vanoni, una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Il 3 luglio è la volta di Javier Girotto & Aires Tango (Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18), che ripercorrerà, celebrando i 30 anni di carriera del gruppo, luoghi e ai momenti più significativi della storia degli Aires Tango.

Il 4 luglio si esibirà Federico Gili – Accordion in “La Lanterna” (Encore Music, 2024; Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18), un viaggio musicale che richiama l’atmosfera di “una cena tra amici”, spettacolo con Lorenzo Bisogno, sax tenore Fabio Zeppetella, chitarra elettrica Ramberto Ciammarughi, pianoforte Manuel Magrini, pianoforte Ares Tavolazzi, basso Lorenzo Brilli, percussioni.

Infine il 5 luglio torna Alessandro Quarta con i “Cinque elementi” (ingresso € 20,00 – Gratuito under 18), una riflessione e un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci: una chiamata a sentirsi davvero parte di un pianeta, un mondo di cui avere cura.

Ad agosto il gran finale con due date a Villa Fidelia di Spello: il 29 agosto alle 21.45 (in entrambi i casi Ingresso € 15,00 – Gratuito under 18) con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods, una serata che sarà impreziosita dal dj set del Dj Team di Cambio Festival (Cap – Franco B – Max P, al quale si aggiunge Stefano Tucci) e il 30 agosto con Matteo Chimenti Sextet – Seeds of Influence, espressione di una nuova scena di grande vivacità e di cui si sentirà parlare, volge una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, di Sviluppumbria e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank.

I biglietti per gli spettacoli sono già acquistabili o prenotabili, anche per gli appuntamenti gratuiti, sul sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia (www.ticketitalia.it). Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival.