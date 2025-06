Anche la musica ’70, ’80 e ’90 nel programma de “La Favolosa” Gubbio

Anche musica e allegria nel menu della terza edizione de “La Favolosa” Gubbio – Memorial Mauro Procacci, la ciclostorica con bici e abbigliamento d’epoca in programma domenica 29 giugno con partenza e arrivo in piazza Grande. Per la serata del giorno precedente, sabato 28, è infatti previsto dalle 21 in poi l’evento in piazza San Giovanni con dee-jay Rocco, che proporrà un gustoso revival dei brani più famosi in auge negli anni ’70, ’80 e ’90.

Il programma della manifestazione, che vede sempre in prima linea la Speed Motor Bike assieme alla Pro Loco della frazione eugubina di Branca, sarà aperto alle 18 di sabato 28 dall’oramai tradizionale incontro nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, occasione per appassionati e tifosi di poter colloquiare con i grandi protagonisti del passato nello sport delle due ruote a pedale.

In questa circostanza, per la prima volta, sarà presente una figura femminile: la ex campionessa Edita Pucinskaite, prima donna a vincere Giro d’Italia, Tour de France e titolo mondiale su strada. E non sarà sola: se nel 2024 l’ospite di eccezione era stato Gianni Bugno, a distanza di dodici mesi arriverà a Gubbio il suo grande rivale del periodo, Claudio Chiappucci. Non a caso, quello fra Bugno e Chiappucci è stato l’ultimo vero dualismo fra ciclisti italiani che ha diviso le tifoserie.

Alle 9 di domenica 29, ci saranno anche Edita Pucinskaite e Claudio Chiappucci al via de “La Favolosa”, con il saluto coreografico degli sbandieratori di Gubbio.

Come sempre sono due i percorsi previsti, della lunghezza di 58 e 31,5 chilometri e con un dislivello rispettivamente di 695 e 250 metri.

Il primo ristoro è programmato nell’elegante scenario di Villa Montegranelli, con colazione per tutti, poi coloro che si misureranno sul tracciato corto proseguiranno alla volta dell’abbazia di Castel d’Alfiolo, dove è previsto un altro ristoro, mentre i partecipanti che sceglieranno il percorso lungo, o “Favoloso”, si dirigeranno verso il castello di Colmollaro, nel quale sarà ubicato un altro succoso ristoro e scenderanno verso la ex stazione ferroviaria di Branca, sede della Pro Loco della frazione eugubina, che collabora alla riuscita della manifestazione.

A quel punto prosecuzione verso Sigillo, dove nel ristoro allestito in piazza i ciclisti potranno assaggiare le prelibatezze del Monte Cucco.

Il tempo di risalire in sella e arriverà il tratto più impegnativo: lo strappo che conduce a Torre dell’Olmo e che riserverà una piacevole sorpresa, prima della pedalata in discesa verso Castel d’Alfiolo, ultimo posto di ristoro in attesa dell’arrivo in piazza Grande. Ultimo atto: il convivio finale nelle sale degli Arconi, sotto la piazza principale.

Chi vuole iscriversi (ma sono già diversi coloro che lo hanno fatto), deve entrare nel sito www.lafavolosagubbio.it e già nella home page troverà la guida per farlo.

La terza edizione de “La Favolosa” verrà ufficialmente presentata nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 17 di venerdì 20 giugno nella sala consiliare del Comune di Sigillo.